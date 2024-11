Arrivano i primi cestini intelligenti di Coinger. Se sono troppo pieni “lanciano l’allarme”

Arrivano i nuovi “cestini intelligenti” di Coinger. I primi sono stati posizionati a Castiglione Olona, Jerago con Orago e Cazzago Brabbia.

“Questa iniziativa si inserisce nel progetto pensato per ottimizzare il servizio di raccolta e promuovere il decoro urbano, grazie all’installazione di smart bin innovativi – si legge in un comunicato della società di Jerago con Orago – . I nuovi cestini, destinati a diverse frazioni di rifiuto – plastica, carta, vetro-lattine e indifferenziato – sono dotati di sensori IoT di ultima generazione. Utilizzando tecnologia ottica laser, i sensori monitorano il livello di riempimento e inviano i dati a un server centrale tramite protocolli a basso consumo energetico. Questo consente una gestione più efficiente della raccolta, con riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi operativi”.

Di capacità tripla rispetto ai cestini tradizionali, i nuovi contenitori sono progettati per impedire l’uso improprio, come il deposito di rifiuti domestici, e per bloccare l’accesso agli animali selvatici e sono dotati di spegni sigarette. Realizzati in robusta lamiera d’acciaio zincata, garantiscono resistenza a intemperie e atti vandalici.

«Questa iniziativa, che è parte di un ampio sforzo per una gestione dei rifiuti più sostenibile, mira a migliorare la qualità della vita e il rispetto per l’ambiente. I dati raccolti permetteranno anche di comprendere meglio le abitudini di utilizzo, favorendo ulteriori miglioramenti nel servizio di raccolta», spiega l‘amministratore unico di Coinger Giorgio Ginelli.

Soddisfatto Giancarlo Frigeri, il sindaco di Castiglione Olona, uno dei primi comuni a testare i “cestini intelligenti”: «Il servizio offerto da Coinger è apprezzato dalla nostra amministrazione per la costante attenzione al territorio e l’adozione di proposte tecnologiche innovative, volte a tutelare l’ambiente e il decoro urbano».