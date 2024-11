Ascensore in riparazione da mesi in stazione a Rescaldina: “Disagi per disabili, anziani e genitori con passeggini”

Ancora un ascensore in riparazione ormai da mesi alla stazione di Rescaldina, con tanto di cartelli che di volta in volta spostano la data di ritorno in funzione dell’impianto. La “denuncia” arriva da una lettrice che già lo scorso anno aveva segnalato la situazione di stallo per il ritorno in funzione dell’impianto al binario 1 e ora, nella stessa condizione per l’ascensore al binario 2, è tornata a puntare il dito contro le criticità che l’ascensore fuori servizio comporta soprattutto per disabili, anziani e genitori con passeggini.

Come era già successo lo scorso anno, i mesi di stop all’impianto sono dovuti, secondo quanto spiega il Gruppo FNM, alla necessità di sostituire l’intero ascensore «giunto ormai alla fine del ciclo di vita». L’intervento è stato effettuato ma l’impianto è momentaneamente fermo in attesa del collaudo da parte dell’ente certificatore, in programma per i primi giorni di dicembre, con la previsione di poterlo poi rimettere in funzione intorno alla metà del mese.