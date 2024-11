Aspettando il Natale a Cislago, con il Mercatino dei creativi e la pista di pattinaggio

Domenica 24 novembre anticipo di Natale a Cislago, con il Mercatino dei creativi e l’apertura ufficiale della pista di pattinaggio che sarà attiva per tutte le feste.

L’evento si svolgerà in piazza Toti dalle 10 alle 18.

L’Amministrazione comunale ricorda che per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, sarà chiusa al traffico (con sosta vietata) via Don Pietro Erba, dall’ intersezione con via Giulio Cesare all’intersezione con via San Giovanni Bosco.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.