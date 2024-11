Bagno di folla al Sacro Monte di Varese per la visita del Cardinale Parolin

Bagno di folla per la visita del Segretario di Stato di Sua Santità, Card. Pietro Parolin al Sacro Monte di Varese in occasione del quarantesimo anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II avvenuta il 2 novembre 1984.

Ad accoglierlo il sindaco di Varese Davide Galimberti con la vice Ivana Perusin, insieme alle istituzioni cittadine, al mondo del volontariato, al presidente della Croce Rossa di Varese Simone Filippi e a centinaia di cittadini.

Il cardinale ha raccolto l’invito della Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte e di don Eros Monti, arciprete della Parrocchia del Santuario di S. Maria del Monte, per quella che è stata definita: “ un’occasione favorevole di approfondimento della fede; un cammino comune e condiviso, che ci prepari ad essere sempre meglio e convintamente “pellegrini di speranza”, secondo l’invito che viene rivolto a tutta al Chiesa e a quanti vorranno porsi in ascolto di essa in occasione del prossimo anno giubilare».

Dopo aver percorso la salita lungo la via sacra delle cappelle, il Cardinale ha officiato la s. Messa votiva di S. Giovanni Paolo Il alla presenza anche delle Suore Romite Ambrosiane dell’adiacente Monastero, le autorità e i numerosi fedeli che sono attesi per l’occasione.

La visita ha aperto un periodo in cui, fin verso il prossimo Natale, saranno resi disponibili due percorsi: uno audio, con brevi messaggi audio attivabili in alcune Cappelle (I, VI, XI, XIV) della Via Sacra che riprodurranno brani meditativi di Papa Wojtyla, realizzati a cura dell’associazione Tra Sacro e Sacro Monte; uno video con immagini della salita di Giovanni Paolo Il al Sacro Monte, del suo saluto alla folla radunatasi presso la Terrazza del Mosè, della preghiera da lui presieduta in Santuario e del suo incontro con le Romite preso il Monastero, di Carlo Meazza e di Vivi Papi.

Il percorso resterà esposto nell’androne all’ingresso del Santuario ed è realizzato a cura della società Concreo di Varese.

Ad ogni tappa del percorso, poi, sono previsti i commenti del Santo ai misteri del rosario: gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi.

Per evitare problemi viabilistici, il Comune di Varese ha organizzato un servizio di bus navette di collegamento con il piazzale dello stadio con contemporaneo divieto di divieto di transito è attivo dalle ore 13.00 alle ore 19.00, in direzione di S.Maria del Monte.