40 anni fa Papa Giovanni Paolo II in visita al Sacro Monte di Varese: gli eventi per commemorare la ricorrenza

Il Segretario di Stato del Papa, cardinale Pietro Parolin, sarà domenica 3 novembre al Sacro Monte di Varese, invitato dalla Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte e dalla Parrocchia del Santuario di Santa Maria del Monte in occasione della commemorazione del 40esimo anniversario della salita di Giovanni Paolo II (2 novembre 1984).

(nella foto di Carlo Meazza Papa Wojtyla lungo la Via Sacra)

Le celebrazioni si apriranno sabato 2 novembre con la celebrazione della Santa Messa vigiliare in Santuario alle 16.45, presieduta dal Vicario episcopale della zona pastorale II, don Franco Gallivanone. Culmineranno domenica 3 novembre con la presenza del cardinale Parolin, che presiederà la recita del Rosario salendo lungo la Via Sacra, ripercorrendo così il tracciato delle quattordici Cappelle di origine secentesca percorso quarant’anni or sono dall’indimenticabile papa Wojtyla fino al Santuario, dedicato a Maria Regina, ultimo Mistero del Rosario. Alle 16.30 in Santuario il Cardinale presiederà solennemente la Santa Messa votiva di S. Giovanni Paolo II, cui parteciperanno le Suore Romite Ambrosiane dell’adiacente Monastero, le autorità e i numerosi fedeli attesi per l’occasione.

L’evento inaugurerà un periodo in cui, fin verso il prossimo Natale, saranno resi disponibili brevi messaggi audio attivabili in alcune Cappelle della Via Sacra che riprodurranno brani meditativi di papa Wojtyla, realizzati a cura dell’associazione «Tra Sacro e Sacro Monte», e immagini della salita di Giovanni Paolo II al Sacro Monte, del suo saluto alla folla radunatasi presso la Terrazza del Mosè, della preghiera da lui presieduta in Santuario e del suo incontro con le Romite preso il Monastero, queste ultime a cura della società Concreo di Varese.