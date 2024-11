Come ottimizzare gli spazi in casa: idee e strategie

La gestione degli spazi in casa è una sfida che accomuna molte persone, specialmente in abitazioni di dimensioni ridotte. Che si tratti di un monolocale in città, o di una casa in periferia più spaziosa, ottimizzare gli spazi significa migliorare la funzionalità dell’ambiente stesso ed il comfort di chi ci vive.

Se sei in difficoltà o stai pensando ad un trasloco e vuoi organizzare al meglio la tua nuova casa, dai uno sguardo a queste idee e strategie pratiche, per sfruttare al meglio ogni metro quadro.

Ottimizzare gli spazi nei monolocali

Sono sempre di più le persone in Italia che scelgono di trasferirsi in grandi città come Roma e Milano, spesso per avere maggiori opportunità di lavoro o per essere più vicini ad esso.

Non sempre una persona che vive da sola può poi permettersi grandi spazi e ci si ritrova così a vivere nel classico monolocale del centro di Milano, con tutte le difficoltà che questo trasferimento può comportare; in primis la mancanza di spazio.

A tal proposito, pensa che prima di trasferirti o spostarti di casa in casa, è sempre necessario uno sgombero e questo può essere anche funzionale per riorganizzare la mente, pensando a come arredare il tuo nuovo spazio. Con il servizio sgombero appartamenti Milano puoi liberarti di oggetti inutili ed evitare di accumularli nella tua nuova casa. L’accumulo è infatti una delle principali cause di cattiva gestione di spazi che potrebbero avere potenzialità maggiori.

Vivere in un solo ambiente può essere difficoltoso a livello organizzativo, soprattutto per la gestione delle “occasioni d’uso” quotidiane. Per questo, ogni spazio deve essere in primis funzionale

Se ti sei appena trasferito e cerchi soluzioni pratiche ed immediate, eccone alcune!

1 Sfrutta gli spazi verticali

Nessuno ci pensa, eppure le pareti possono diventare valide alleate. Via quindi a mensole e scaffalature, ovviamente non in posizioni “pericolose” dove gli spigoli potrebbero urtarti.

Dotarsi di scale pieghevoli compatte e di design è un ottimo modo per sfruttare lo spazio verticale dopo l’installazione di scaffali e mensole.

Le scaffalature oggi sono veri e propri oggetti d’arredo. Ne esistono di tante tipologia, da quelle ricurve a quelle che creano disegni sui muri, arredando e creando angoli di puro design.

2 Crea zone a funzione multipla

In un monolocale, ma anche in una casa più spaziosa dove ci vivono più persone, avere la possibilità di sfruttare doppiamente uno stesso spazio, con una funzione a zona multipla, è ottimale.

Oggi esistono tantissime valide soluzioni, come tavoli pieghevoli o ribaltabili o scrivanie che possono diventare tavoli da pranzo, rendendole così adatte per chi lavora in smart working, ma anche come zone per i pasti principali.

3 Decluttering

Ricollegandoci al discorso iniziale dello sgombero, come fase principale per una nuova organizzazione dello spazio, non possiamo non citare il famoso “decluttering”, termine anglosassone che oggi impazza su You Tube.

Consiste nella presa di coscienza iniziale di quello che realmente ci serve e quello che non. Dopodiché, la fase secondaria è quella di smistamento degli oggetti utili in contenitori, meglio se trasparenti, che andranno riposti in zone cruciali della casa.

Questo ti permette di avere “scomparti” a vista, ma chiusi, conservando al meglio gli oggetti e mantenendo solo quelli davvero funzionali al quotidiano.

Utilizza eventualmente etichette colorate per categorizzare oggetti come accessori personali. Per esempio, sciarpe e cinture possono essere riposte negli armadi guardaroba in comodi contenitori trasparenti per non ingombrare.

4 Sfrutta i ripostigli nel modo giusto

A chi non è mai capitato di ammassare oggetti nei ripostigli? Niente di più sbagliato. L’ordine è la prima fonte di organizzazione della tua casa.

Anche nei ripostigli dovrebbe esserci una logica. Li puoi utilizzare come dispensa per il cibo ad esempio, dotandoti di scaffalatura apposita, piuttosto che trasformarli semplicemente in sgabuzzini per detersivi, stracci e oggetti per la pulizia della casa ammassati in un angolo.

Il ripostiglio è parte integrante della casa e merita attenzione. Solo perché non è una zona vivibile, non è corretto lasciarlo indietro come una sorta di deposito di cianfrusaglie, soprattutto se già la casa presenta poco spazio. Ottimizza lo spazio creando nicchie, scaffalature o utilizzando scatole per il decluttering. Anche qui poi, puoi sfruttare lo spazio verticale, mettendo in alto ricordi o oggetti di scarso utilizzo.