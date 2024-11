Dalla teoria alla pratica: il Liceo Tosi di Busto al L.E.N.A di Pavia

Quaranta studenti delle classi 4^ e 5^ del Liceo Scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio hanno visitato lo scorso 19 novembre, il Laboratorio Energia Nucleare Applicata dell’Università degli Studi di Pavia.

È la prima volta che il Liceo Tosi va in visita ad un laboratorio nucleare, ed è la prima volta che docenti e studenti hanno avuto la possibilità di vedere con i loro occhi un reattore nucleare, impiegato per produrre radiazioni con applicazioni medico- ospedaliere.

Il reattore, che ha anche un nome, TRIGA Mark II, giunse in Italia nel lontano 1962, per volontà dell’allora rettore dell’Università di Pavia, Prof. Luigi de Caro, che stipulò un contratto d’acquisto con la ditta fornitrice General Atomic di San Diego in California, proponendo contestualmente la nascita del Laboratorio L.E.N.A. con la collaborazione di tre diversi Dipartimenti: di Fisica, Chimica e Chimica-Fisica.

L’attività, che ha suscitato un grande interesse negli studenti partecipanti, rientra nell’ambito delle iniziative programmate dal Liceo Tosi per l’Orientamento ed è stata particolarmente interessante per comprendere e mostrare ai giovani studenti le applicazioni pratiche della teoria fisica studiata in classe nel corso del triennio, di argomenti complessi quali l’energia nucleare, l’accelerazione di particelle, i campi elettromagnetici, le radiazioni.

Ad accompagnare il nutrito gruppo di studenti tre docenti di materia, le prof.sse Pierangela Gallazzi e Roberta Reposi e Sorbaro Martino, docente referente di un progetto pilota di lezioni di fisica in lingua inglese (CLIL).

Per conoscere da vicino le nuove proposte laboratoriali del Liceo Scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio, si ricorda che la prossima data dell’ Open day e del ViviLiceo sarà il prossimo sabato 14 dicembre 2024.