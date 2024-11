Ddl Concorrenza, per CNA Fita Ncc Auto Varese: “Sanzioni inaccettabili e sproporzionate”

«Sono inaccettabili e punitive le sanzioni previste nel ddl Concorrenza per gli operatori Ncc Auto»: è quanto afferma Giuseppe Mele, Presidente CNA Fita Ncc Varese e Lombardia (Nella foto), commentando l’approvazione del ddl Concorrenza da parte delle Commissioni Trasporti e Attività produttive, che rischia di penalizzare e mortificare il lavoro degli operatori del settore.

“Il Parlamento – sottolinea Mele – sembra ignorare la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che sta restituendo dignità al mestiere di Ncc e promuovendo un’evoluzione concorrenziale della disciplina di settore. Al contrario, il nuovo sistema sanzionatorio previsto nel ddl, sebbene intervenga finalmente sull’abusivismo nel settore del noleggio, non riesce a raggiungere un giusto equilibrio tra sanzioni pecuniarie e misure interdittive. In particolare, l’esercizio ‘irregolare’ dell’attività, anche per lievi trasgressioni, comporterà sempre una sanzione economica e il blocco del mezzo. Una misura che rischia di danneggiare irreparabilmente gli operatori”.

Il ddl Concorrenza, infatti, prevede ancora tra le altre anche la sospensione della carta di circolazione per piccole e semplici irregolarità amministrative, come una compilazione errata del foglio di servizio (Obbligo oggetto di recentissime novità normative che stanno destando forti preoccupazioni e contro cui CNA Fita NCC ha espresso contrarietà). Questa disposizione, oltre a risultare sproporzionata, potrebbe avere un pesante impatto su un settore che conta oltre 20mila imprese, per lo più guidate da artigiani e piccoli imprenditori.

“Ciò che più preoccupa – aggiunge Mele – è che questa normativa potrebbe compromettere l’intero ecosistema del settore, con rischi concreti di interruzione dei contratti di trasporto a causa del fermo forzato dei veicoli. Speriamo che l’Aula del Parlamento possa correggere il testo, evitando danni irreparabili per un settore che rappresenta una risorsa importante per l’economia, specialmente per le piccole e medie imprese locali”.