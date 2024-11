E’ morto Quincy Jones, una leggenda della musica

Il mondo della musica piange la scomparsa di Quincy Jones, leggendario produttore e compositore statunitense, morto all’età di 91 anni nella sua residenza di Bel Air, a Los Angeles.

Nato a Chicago il 14 marzo 1933, Jones ha avuto una carriera straordinaria che ha attraversato oltre sette decenni, collaborando con artisti del calibro di Frank Sinatra, Aretha Franklin e, soprattutto, Michael Jackson. È stato infatti il produttore di “Thriller“, l’album più venduto di tutti i tempi, e ha diretto il progetto che ha portato alla celebre canzone benefica “We Are the World“, che ha visto cantare insieme decine di mostri sacri della musica.

Nel corso della sua carriera, Quincy Jones ha ricevuto 28 Grammy Awards su 80 nomination, un record che lo posiziona tra i più premiati artisti nella storia della musica. Oltre al suo lavoro come produttore, è stato anche arrangiatore, direttore d’orchestra e compositore di colonne sonore per il cinema e la televisione.

La sua influenza ha attraversato generazioni, contribuendo a plasmare il panorama musicale contemporaneo e aprendo la strada a molti artisti afroamericani.