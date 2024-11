Edilizia circolare: riqualificare meglio e più velocemente

Sarà il secondo appuntamento del ciclo di incontri organizzati a MalpensaFiere all’insegna dell’iniziativa “SustainHUBility LAB” che si pone l’obiettivo di divulgare le nuove tecnologie in tema di efficientamento energetico ed economia circolare, promuovendo altresì progetti per la diffusione degli obiettivi legati allo sviluppo sostenibile: venerdì 29 novembre, con inizio alle 9.30, nelle sale del Centro Espositivo Polifunzionale di Busto Arsizio, si parlerà di “Edilizia off-site, un nuovo paradigma per ristrutturazioni di massa?”.

Si tratta di un nuovo approccio alla ristrutturazione degli edifici che sta iniziando a farsi strada anche in Italia. Questa metodologia introduce, infatti, la logica della prefabbricazione nel mondo delle ristrutturazioni, permettendo di industrializzare una parte significativa dei lavori. Grazie all’edilizia off-site col suo approccio olistico alla rigenerazione, i tempi di cantiere si riducono da mesi a settimane, con risultati certificati e la prospettiva di abbattere i costi: la scansione digitale dell’edificio genera, infatti, un modello che viene gestito fin dalla fase di progettazione, realizzata con l’obiettivo di massimizzare i risultati in termini energetici e strutturali, guardando all’intero ciclo di vita della struttura in un’ottica di decarbonizzazione.

«A essere ripensato, secondo questo modello operativo – spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello -, è dunque l’intero processo edilizio generando, tra gli altri benefici, anche un’importante riduzione delle emissioni di gas serra. In questo senso, è un modello operativo che punta alla sostenibilità, uno dei principali obiettivi del nostro ente, impegnato a favorire lo sviluppo dell’economia varesina all’insegna dell’attenzione all’ambiente e delle nuove generazioni».

Tornando all’appuntamento di MalpensaFiere, l’incontro si rivolge a imprese, professionisti, esperti di innovazione e chiunque sia interessato al tema delle ristrutturazioni di massa e, appunto, alle soluzioni offerte dall’edilizia off-site. Subito dopo i saluti introduttivi, affidati al presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello, sono previsti gli interventi di Marco Imperadori (Politecnico di Milano) e Marco Dal Mas (Edera impresa sociale). A seguire, le testimonianze aziendali di Tiziana Monterisi (Ricehouse SB), Carlo Magnoli (studio Magnoli), Giovanni Spatti (Wood Beton e Camuna Prefabbricati), Mauro Tricotti (Rockwool Italia) e Jacopo Cosso (A2A). La mattinata continuerà con una tavola rotonda che vedrà gli interventi di Riccardo Bombelli (vice presidente Ance Varese), Alessandro Vanoni (Ordine Architetti Varese) e Giulia Guarnerio (presidente Ordine Ingegneri Varese). I lavori saranno coordinati dal giornalista Maurizio Melis (Radio 24 Il Sole 24 Ore).

La partecipazione è gratuita, con iscrizione online sul sito www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.