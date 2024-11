Fiamme nella notte in un ristorante a Mesenzana

Era da poco passata la mezzanotte di oggi, mercoledì 13 novembre, quando i vigili del fuoco di Luino sono intervenuti nel comune di Mesenzana per l’incendio di un locale ristorante.

Le squadre hanno lavorato per alcune ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura interessata.

Non si registrano feriti.

L’incendio si è propagato verso le 00.30 in un ristorante-grill lungo la via Provinciale, in fregio alla strada statale 394 della Valcuvia, nel quartierino commerciale del paese.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Luino per verificare la natura del rogo, come fa sapere il sindaco di Mesenzana Alberto Rossi informato sul fatto.

