Formazione gratuita per i tecnici del futuro: a Busto Arsizio il corso IFTS “Textile Innovation & New Materials”

Il corso IFTS “Textile Innovation & New Materials”, che torna a gennaio presso Centrocot a Busto Arsizio, rappresenta un’opportunità imperdibile per formare la nuova generazione di tecnici specializzati nell’industria tessile e moda. Un settore strategico per l’economia italiana, che continua a garantire prospettive occupazionali solide, nonostante le sfide globali.

Un settore in continua evoluzione

L’industria tessile e dell’abbigliamento è una delle eccellenze del Made in Italy, con oltre 40.000 imprese e circa 380.000 lavoratori. Nonostante il suo successo, il settore sta affrontando una crescente difficoltà nel reperire tecnici qualificati. Secondo Confindustria Moda, ogni anno sono necessari circa 9.000 professionisti, ma il sistema educativo riesce a formarne solo circa 2.000, lasciando un gap di competenze che mette a rischio l’innovazione e la competitività del settore.

Una risposta concreta alla domanda di competenze

Il corso IFTS “Textile Innovation & New Materials”, attivo dal 2016, nasce per colmare questo vuoto. Grazie alla collaborazione con Fashion Academy ITS Cosmo e al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+ 2021-2027), il programma offre una formazione completamente gratuita incentrata su innovazione sostenibile e nuovi materiali.

Il corso prevede un anno di formazione, con stage pratici nelle aziende del territorio e lezioni in modalità part-time presso la sede di Centrocot. Gli studenti acquisiranno competenze fondamentali per affrontare la transizione digitale e green che sta trasformando il settore tessile. Il tasso di occupazione post-corso è del 90%, confermando l’efficacia del programma nel coniugare teoria e pratica.

Perché il corso è importante per il futuro del Made in Italy

L’industria tessile e moda italiana è una risorsa strategica che contribuisce in modo significativo all’economia nazionale, con un surplus commerciale di 11,5 miliardi di euro. Per mantenere la competitività su scala globale, è fondamentale investire in formazione tecnica di alto livello. Il corso IFTS “Textile Innovation & New Materials” punta a sviluppare competenze tecniche avanzate, offrendo ai giovani un trampolino di lancio per una carriera in un settore che guarda al futuro con innovazione e sostenibilità.

“Con questo progetto – spiegano i promotori di Centrocot – vogliamo formare professionisti che contribuiranno a rafforzare l’eccellenza del tessile italiano, assicurando che continui a essere un punto di riferimento mondiale per qualità e innovazione”.

Come partecipare

Le iscrizioni per il corso sono aperte a chi desidera costruire una carriera nell’industria tessile moda, un settore che continua a guardare con fiducia al futuro. Per ulteriori informazioni su come iscriversi, è possibile visitare il sito ufficiale di Centrocot o contattare direttamente l’ente.

Contatti:

Centrocot – Busto Arsizio (VA)

www.centrocot.it

Enrico Gedi

Email: enrico.gedi@centrocot.it

Telefono: +39 0331 696789

Sara Merlo

Email: sara.merlo@centrocot.it

Telefono: +39 0331 696719