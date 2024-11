Fuga di gas in un condominio in via Sciesa a Gallarate

Domenica pomeriggio intorno alle 15 i Vigili del fuoco di Busto-Gallarate sono intervenuti in via Sciesa a Gallarate per una fuga di gas metano all’interno di un condominio. Dopo le verifiche con apposite strumentazioni, è stata individuata la perdita dal piano cottura di un appartamento.

Gli occupanti sono stati visitati dal personale sanitario. Ulteriori rilievi hanno scongiurato presenza di gas all’interno dell’edificio ed è stata fatta intervenire l’azienda incaricata per chiudere l’erogazione all’appartamento in questione.