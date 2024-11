Humanitas cresce a Varese, con un nuovo centro medico dedicato alla salute e prevenzione di tutta la famiglia

Humanitas Medical Care, la rete dei centri medici e prelievi Humanitas, si amplia a Varese guardando alle esigenze del territorio: salute e prevenzione trovano ancora più spazio con l’apertura di un nuovo poliambulatorio, in continuità con l’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza.

Galleria fotografica Humanitas cresce a Varese, con un nuovo centro medico dedicato alla salute e prevenzione 4 di 9

Domenica 10 novembre, Humanitas Medical Care Varese ha aperto le porte al territorio con un Open Day dedicato alla salute di tutta la famiglia, al quale numerose persone hanno partecipato a consulti gratuiti (diabetologia, nutrizione, ginecologia, ortopedia, ecc.) insieme agli specialisti del centro e hanno avuto anche la possibilità di conoscere le nuove aree e i servizi presenti.

Un pomeriggio ricco di attività: trucca bimbi per i più piccoli, iniziative di gruppo e ampio spazio a pillole di primo soccorso: da sessioni informative e pratiche su come medicare una ferita o un’abrasione ai principi del BLS (Basi Life Support) con prova di massaggio cardiaco su manichino fino alle indicazioni per intervenire nel caso di ostruzione delle vie aeree nel lattante e bambino, a causa di un corpo estraneo nelle vie respiratorie.

Tra i valori di Humanitas, infatti, vi è una grande attenzione alla sensibilizzazione e promozione della salute.

Humanitas Medical Care Varese: il nuovo centro

La nuova struttura si sviluppa su una superficie 5 piani, per un totale di oltre 1.500 mq, nei quali trovano spazio 16 ambulatori, il centro fisioterapico, un’area dedicata alla Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, il centro prelievi e un piano riservato ad esami di Diagnostica per Immagini, entrambi in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, che saranno trasferiti anche loro a breve.

“A Varese, Humanitas è presente dal 2018 con il centro medico Humanitas Medical Care che oggi si amplia, ampliandosi in un nuovo edificio, per confermare la rinnovata attenzione alle esigenze della città e del territorio. Non solo incrementando i servizi e la qualità offerta ai cittadini, ma consolidando un modello di sanità che vuole coniugare percorsi personalizzati, approccio multidisciplinare, servizi digitali e innovazione tecnologica. Un impegno, quello di Humanitas, che, con la rete dei suoi centri medici e prelievi, parte dalla prevenzione, ma che vuole arrivare ad affiancare il paziente in ogni tappa del suo percorso di cura”, afferma il dott. Norberto Silvestri, Direttore Sanitario del centro medico.

“Ringrazio Humanitas per aver scelto di investire nella nostra città. Ad oggi c’è una crescente richiesta di prestazioni sanitarie sul territorio varesino e la collaborazione tra questo nuovo centro e la città è molto importante per rispondere a questa esigenza”, ha sottolineato Davide Galimberti, sindaco di Varese. Situato nel centro della città di Varese, proprio di fronte al nuovo Humanitas Medical Care, sorgerà anche uno dei più grandi poli culturali della Lombardia. “Questo sarà un importante punto nevralgico della città destinato alla cultura e la vicinanza di Humanitas creerà un’area per il benessere complessivo della città”, ha concluso il sindaco.

Un modello di sanità che affianca il paziente dalla prevenzione alla cura, con Humanitas Medical Care e Humanitas Mater Domini

All’interno del centro medico, infatti, i pazienti possono contare sulla professionalità e la qualità degli specialisti di Humanitas, di cui molti della città di Varese e dell’ospedale Humanitas Mater Domini.

La sinergia tra il centro medico e l’ospedale di Castellanza- commenta Alex Carini, Amministratore Delegato di Humanitas Mater Domini -, è un aspetto molto importante del modello di sanità che vogliamo consolidare sul territorio. Un approccio, questo, che ci permette di essere ancora più vicini ai nostri pazienti, seguendo ogni loro esigenza: attraverso il centro medico di Varese, vogliamo portare ancor di più l’esperienza e la qualità dei servizi Humanitas vicino casa, per tutte le attività di prevenzione e diagnosi precoce. In caso di approfondimenti o interventi, poi, il paziente può essere seguito direttamente in ospedale, a pochi km dalla città. Non solo. L’obiettivo è quello di affiancare le persone anche nella fase successiva del percorso, in caso di follow up e programmi riabilitativi, continuando ad affidarsi al poliambulatorio della propria città”.

Un aspetto, quello della prossimità e vicinanza, molto importante per Humanitas, che si intreccia anche con la volontà di garantire elevati standard di cura fin dal centro medico, come nell’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza, riconfermato nel 2024 come uno dei migliori ospedali italiani da parte del Programma Nazionale Esiti (PNE 2022) di Agenas.

Humanitas Medical Care

Humanitas Medical Care è la rete di centri medici e centri prelievi di Humanitas, presenti in Lombardia, Piemonte e Sicilia per un totale di 20 poliambulatori. Opera in sinergia con gli ospedali Humanitas, offrendo ai cittadini servizi diagnostici e di prevenzione in luoghi facili da raggiungere e sempre accessibili – come IL CENTRO di Arese – anche grazie al supporto di tecnologie smart.

Humanitas Mater Domini

Humanitas Mater Domini è un Istituto Clinico polispecialistico orientato alla prevenzione, diagnosi e cura attraverso attività ambulatoriale e di ricovero. Fondato a Castellanza (VA) nel 1962, dal 2007 fa parte del Gruppo Humanitas, presente a Rozzano, Milano, Bergamo, Torino e Catania. All’interno dell’ospedale, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, percorsi di cura specializzati per il trattamento del tumore al seno, del colon-retto e della prostata e delle patologie ortopediche, un Cardio Center, un Centro Oculistico e Odontoiatrico. Humanitas Mater Domini, inoltre, è dotato di Pronto Soccorso. Nel 2023, secondo il Programma Nazionale Esiti (Pne) dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sviluppato su mandato del Ministero della Salute, l’istituto è considerato tra i 5 migliori ospedali d’Italia.