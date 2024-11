I voti del Varese: Bonaccorsi bomber. Tutti con Stampi

LAVAGNESE – VARESE 0-1 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

PIRAS 6,5: Non deve fare parate complicate ma sulle uscite dà sicurezza al reparto e alla squadra che nel finale non concede occasioni importanti agli avversari

BONACCORSI 7: Quarto gol stagionale e questo in particolare da vero attaccante: protezione della palla e destro tremendo per quello che è il gol partita.

MIKHAYLOVSKIY 6,5: Non perde un contrasto, la difesa non soffre e lui la guida con ordine

ROPOLO 6,5: Il suo è un rientro silenzioso ma davvero importante. Sa dare ordine e in copertura è insuperabile

VITOFRANCESCO 6,5: Corre la fascia su e giù mettendo cross in area e recuperando palloni in difesa

DAQOUNE 6: Tanta aggressività in mezzo al campo, forse anche troppa. Nella ripresa rischia il secondo giallo

AZIZI 6,5: Dà prima sostanza alla mediana e poi geometrie ma è quello che serve oggi

VALAGUSSA 6,5: In campi come questi dà il meglio. Nel secondo tempo solo Lombardi sulla riga di porta gli toglie il gol

STAMPI 7: Un primo tempo di grande sostanza con tre occasioni create. Poi però a inizio ripresa l’infortunio che lo toglierà per un po’ dai giochi. A lui un grandissimo “in bocca al lupo”

Giorgi 6: Entra bene in partita anche se la Lavagnese spinge dalla sua parte e un po’ soffre. Lo aiutano i compagni e alla fine ne esce bene

BANFI 6: Non riesce a essere pericoloso ma il suo lavoro per la squadra è estremamente prezioso. L’arbitro non gli fischia niente, ma usa lo stesso metro con tutti

BARZOTTI 6: Come per Banfi, la diresa genovese gli concede pochissimo. Lui però lavora per la squadra e si rnede utile

Gubellini 6: Lotta su ogni pallone, come è giusto che sia, permettendo alla squadra di respirare nei momenti difficili e allentare la pressione