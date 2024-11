Floris: “Sarebbe una giornata super se non fosse per l’infortunio di Stampi”

LAVAGNESE – VARESE 0-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Il primo pensiero va a Stampi: è la brutta notizia della giornata. Spero non sia nulla di grave ma si è girato il ginocchio. Gli faccio un “in bocca al lupo”, così come tutta la squadra. Abbiamo messo anche della qualità, oltre che grinta e passione. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, il campo ci ha permesso di giocare e siamo stati bravi nel palleggio e nel fraseggio. Abbiamo creato superiorità numerica sugli esterni e occasioni, non abbiamo subito granché e protetto bene la porta. Quella di oggi era una partita difficile, loro sono una squadra molto forte, soprattutto in casa loro e arrivavano da tre sconfitte consecutive. Vincere qui è stata una bella prova di maturità. Tolto la notizia di Stampi è stata una giornata super. Abbiamo sofferto nel finale ma abbiamo protetto la porta bene. Siamo stati eccellenti, ma questa vittoria arriva anche dopo due pareggi e la fiducia di società e tifosi ci aiuta molto e oggi la dedica per la vittoria va a loro.

GIORGIO ROSELLI (Allenatore Lavagnese): Perdere non fa mai piacere, soprattutto quando è la quarta di fila. Quella di oggi è forse stata la nostra miglior partita: abbiamo subito pochissimo e costruito tanto, però il calcio è questo. Solitamente non parlo mai degli arbitri, forse questa sarà l’unica di quest’anno, ma l’arbitraggio è stato sistemico e secondo me ci sono stati due pesi e due misure. Di questo sono dispiaciuto perché ho fatto calcio per tanti anni, accetto gli errori ma oggi non è giusto che i miei ragazzi non avrebbero meritato la sconfitta. Varese rimane nel mio cuore, sono stati tre anni bellissimi per me.

LORENZO PIRAS (Portiere Varese): abbiamo preparato la partita bene. Abbiamo difesa nel modo giusto e fa piacere anche non subire gol. Per un portiere queste sono le partite più complicate: la Lavagnese nel finale ha attaccato e l’attenzione deve essere massima. Spiace per Stampi, che stava giocando molto bene; speriamo non sia nulla di grave.