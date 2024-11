Vittoria di rabbia e forza: il Varese vince 1-0 a Lavagna

Una vittoria di lotta e sudore quella conquistata dal Varese a Lavagna, su un campo da sempre difficile e contro una squadra che anche oggi si è dimostrata coriacea e giustamente nei piani alti della classifica. I biancorossi sfruttano al meglio la rete di Bonaccorsi al 40′ del primo tempo per prendersi tre punti fondamentali e restare nei primi posti del Girone A di Serie D. Un successo che dà una risposta importante a livello caratteriale dopo gli ultimi due pareggi, che vale anche di più rapportata a un avversario tosto, guidato bene dall’ex allenatore biancorosso Giorgio Roselli.

Se il risultato e la prestazione sono le note positive di giornata, l’infortunio di Stampi rovina però questa domenica biancorossa. Il classe 2005 ha subito una distorsione al ginocchio a inizio ripresa e ha lasciato il campo in barella e in lacrime. Si spera ovviamente che non sia nulla di grave ma il ragazzo era davvero molto dolorante.

Questa vittoria permette ai biancorossi di riprendersi il secondo posto, sorpassando il Ligorna, sconfitto sul campo della NovaRomentin. Settimana prossima al “Franco Ossola” arriverà il Chieri e poi ci sarà un dicembre difficile con altre sfide complicate, come la trasferta di Chisola e la gara contro il Bra capolista. C’è da pensare una gara alla volta e cercare, come fatto oggi, di dare ai tifosi la possibilità di festeggiare.

FISCHIO D’INIZIO

Altra sfida di alta classifica per il Varese che dopo i pareggi con Vado e NovaRomentin torna in Liguria, questa volta a Levante, per la sfida contro la Lavagnese guidata dall’ex Giorgio Roselli. I biancorossi si presentano allo stadio “Riboli” con un 3-5-2 che vede Azizi al centro della mediana, in avanti spazio a Banfi e Barzotti. Liguri che, dopo tre sconfitte in fila in campionato e la vittoria in Coppa Italia contro un Bra ampiamente rimaneggiato, cercano di tornare a fare punti e si schierano con un 3-5-2 che in attacco si affida a Mutton con capitan Lombardi.

PRIMO TEMPO

Nei primi minuti il Varese prova a prendere in mano la gara e gestisce il possesso palla ma la Lavagnese difende bassa e riparte bene. Stampi al 7′ scalda le mani di Raspa, che si allunga e mette in angolo il destro da fuori area dell’esterno biancorosso, dall’altra parte è Lombardi il più attivo tra i bianconeri e al 16′ trova bene spazio nel cuore dell’area varesina ma sul suo tiro è reattiva la difesa biancorossa che devia in corner. La gara è combattuta e tosta ma verso la mezzora il Varese prova a pigiare sull’acceleratore con Stampi ancora protagonista. Al 29′ su cross di Vitofrancesco da destra l’esterno si inserisce sul secondo palo ma non trova la porta. Al 34′ invece si mette in proprio, salta due avversari e calcia da buona posizione ma la palla esce non lontano dal primo palo. Il vantaggio biancorosso arriva però al 40′: Bonaccorsi in proiezione offensiva entra in area da destra e scarica un destro potente che sbatte sul palo e si insacca alle spalle di Raspa per l’1-0. La Lavagnese prova la reazione immediata ma la difesa varesina stringe i denti e respinge i tentativi genovesi per chiudere avanti il primo tempo. All’intervallo si va così con il Varese avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo, la Lavagnese parte con la volontà di riprendere il risultato ma nei primi minuti il Varese regge bene. Al 7′ la gara si ferma per diversi minuti per l’infortunio di Stampi, che lascia il campo in barella e in lacrime per il dolore al ginocchio (in bocca al lupo a lui, sperando non sia nulla di serio). La gara riparte con Giorgi in campo per i biancorossi, che riescono ad allentare un po’ la pressione dei padroni di casa e al 22′ vanno vicinissimi al raddoppio: cross dalla bandierina, Valagussa stacca altissimo e incorna bene ma sulla riga di porta c’è Lombardi che respinge evitando il 2-0. Roselli dalla panchina lancia Emanuele Banfi, che entra subito bene e dalla destra si fa subito notare con un paio di percussioni che mettono in apprensione la difesa biancorossa, ma Piras non deve compiere parate particolarmente difficili. La Lavagnese ci prova e nel finale si sbilancia con l’ingresso dalla panchina di Gabelli, Cardellino e Marianelli per un atteggiamento spregiudicato. La squadra di Floris si abbassa e stringe i denti, anche perché il recupero – anche a causa dell’infortunio di Stampi – e nei 7′ di recupero la battaglia è serrata. Il Varese riesce però a respingere i lunghi palloni lanciati dalla difesa bianconera e alla fine si mette in tasca tre punti fondamentali, per la classifica e per il morale.