Il carabiniere di Sesto Calende fuori servizio che scopre la banda dei ladri bulgari

Divisa o non divisa, un bravo carabiniere si distingue sempre, anche quando è in coda al supermercato per gli acquisti spicci di giornata, anche quando non è al lavoro: basta un’occhiata, pochi particolari. Poi in un secondo si “uniscono i puntini”, e il caso è risolto. Proprio come successo qualche giorno fa alla Lidl di Sesto Calende.

Il militare sta per pagare quando due donne gli chiedono di passare davanti per saldare il conto: in mano hanno un solo prodotto. Cortesia concessa. Ma invece di saldare il conto, lasciano la spesa ed escono, ma una delle due prima di abbandonare il super prende un volantino di promozioni nel quale avvolge qualcosa.

Il militare insospettito le segue, e nota che una delle due mette l’involto nell’infisso di una casa disabitata poco lontano, per poi salire nell’auto di un uomo assieme all’altra donna, auto che le aspettava col motore acceso.

A quel punto il veicolo parte, e poi si ferma in un paese distante qualche chilometro, di fronte ad uno sportello Bancomat. A quel punto arrivano le pattuglie che il carabiniere solitario aveva chiamato durante il discreto inseguimento. I militari portano i tre occupanti in caserma e scattano i controlli.

Nel frattempo viene recuperato il contenuto dell’involto incartato col volantino: è un portafogli risultato rubato poco prima nel supermercato di Sesto ad una 72enne, portafogli privato contanti e bancomat. Solo i soldi verranno trovati nelle tasche di una delle due donne di origini bulgare che insieme ai complici connazionali è sospettata di aver già colpito in Lombardia: la targa della loro auto era stata segnalata. I tre sono stati denunciati per furto aggravato.

Al militare è giunto un messaggio di vivo apprezzamento per il lavoro svolto dai gradi superiori.