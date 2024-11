Il festival letterario “Intrecci” porta a Luino Maria Rosaria Valentini e Roberto Pegorini

La quinta edizione del Festival Letterario “Un libro nel cuore” propone due appuntamenti imperdibili al pubblico della Biblioteca Civica di Luino, grazie alla rassegna “Intrecci.”

Il 17 novembre, alle 17, l’autrice Maria Rosaria Valentini presenterà il suo ultimo libro, Cinquanta lune, pubblicato da Castelvecchi. Un’opera intensa che promette di incantare il pubblico con le sue atmosfere poetiche e introspezioni profonde.

Il secondo incontro avrà luogo il 30 novembre, sempre alle 17, e vedrà come protagonista Roberto Pegorini, autore di Lo hijab mancante per Todaro Editore. Con un approccio che unisce narrazione e riflessione su temi attuali, Pegorini offrirà uno sguardo su questioni di identità e integrazione, invitando i lettori a interrogarsi su realtà spesso ignorate.

Entrambi gli eventi, a ingresso gratuito, sono organizzati in collaborazione con Mondadori Bookstore di Luino e rappresentano un’opportunità per avvicinarsi a due autori che, attraverso stili e sensibilità diverse, offrono una prospettiva unica sul mondo contemporaneo. Per informazioni, è possibile contattare la libreria al numero 0332 530317 o visitarla in Via XV Agosto, 13, a Luino.