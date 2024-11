Il futuro delle fabbriche: alla Elmec di Brunello Stefano Boeri fra architettura e sostenibilità

Elmec Solar, l’azienda di Brunello che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali, in collaborazione con MC Prefabbricati, specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni prefabbricate per l’edilizia industriale, presenta l’evento “La Fabbrica del Futuro. L’evoluzione dell’architettura industriale e l’impiego delle energie rinnovabili per promuovere l’efficienza delle sedi e il benessere delle persone”.

L’appuntamento approfondirà, appunto, il ruolo delle fonti rinnovabili dei progetti di riqualificazione delle aree industriali ed è previsto per mercoledì 13 novembre a partire dalle ore 9:30 presso il Campus Tecnologico Elmec di Brunello (VA).

Per l’occasione sarà presente l’architetto e urbanista Stefano Boeri, noto per aver progettato il Bosco Verticale di Milano, durante l’intervento dal titolo “Green Obsession: ripensare gli spazi produttivi tra energia e natura” presenterà i suoi nuovi progetti di riqualificazione architettonica, in chiave funzionale ed energetica, in Italia e in Europa.

Inoltre, saranno presenti rappresentanti di aziende che hanno già affrontato con successo le sfide dell’espansione e dell’innovazione: Barbara Cimmino, Vicepresidente di Confindustria, Massimiliano Di Caro, General Manager Raviolificio lo Scoiattolo e Stefano Romanó, CEO Tor.Met. A moderare l’evento sarà la giornalista e divulgatrice Nicoletta Boldrini.

Nel pomeriggio sarà, inoltre possibile partecipare ai laboratori tematici che uniscono aspetti ESG legati alla gestione delle risorse umane e alle soluzioni architettoniche: Evoluzione e ruolo del prefabbricato con l’Ing. Meroni Andrea, Direttore Tecnico di MC Prefabbricati, Le rinnovabili in azienda con Elmec Solar, Gestione intelligente dell’edificio con il BMS con Elmec, L’arredamento degli spazi interni e la gestione dello smart working con l’Arch. Pierfrancesco Pizzini, La flotta aziendale elettrica/ibrida come fringe benefit con Autotorino e Il benessere dei dipendenti in azienda con Elmec.

L’evento, Patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Varese, darà la possibilità agli architetti partecipanti, di ottenere quattro crediti formativi.

È possibile iscriversi all’evento attraverso il seguente link: https://elmecsolar.com/evento/industrie-del-futuro/

– 9.30 accoglienza & Welcome Coffee

– 10.00 saluto di benvenuto a cura di Elmec Solar, MC Prefabbricati e dell’Ordine degli Architetti di Varese

Sessione: chi lo ha già fatto

– 10.15 speech dell’Arch. Stefano Boeri

Green Obsession: ripensare gli spazi produttivi tra energia e natura

– 11.15 Case history Tor.Met

Fabbricato, sostenibilità e benessere come leve del nostro successo

– 11.35 Case history Raviolificio Lo Scoiattolo

Come abbiamo unito verde e sostenibilità nell’ampliamento della nostra sede

– 11.55 – Case history Confindustria

Il progetto MILL di Confindustria Varese

– 12.15 – Study Tour

Scopri con mano come Elmec Informatica e Elmec Solar affrontano giornalmente le sfide dell’innovazione e della sostenibilità

– 13.00: Pranzo

Sessione: ora è il tuo turno

– 14.30 Workshop tematici

Prenderai parte a workshop tematici che ti permetteranno di applicare ciò che abbiamo approfondito durante la mattinata

– 16.30 conclusioni e Saluti

È possibile iscriversi all’evento attraverso il seguente link: https://elmecsolar.com/evento/industrie-del-futuro/