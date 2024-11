Alla Elmec di Brunello si parla della “fabbrica del futuro” con Stefano Boeri

L’appuntamento è per mercoledì 13 novembre al Campus Tecnologico. L’evento organizzato da Elmec Solar in collaborazione con MC Prefabbricati

Mercoledì 13 novembre il Campus Tecnologico Elmec di Brunello, in provincia di Varese, ospiterà “La Fabbrica del Futuro. L’evoluzione dell’architettura industriale e l’impiego delle energie rinnovabili per promuovere l’efficienza delle sedi e il benessere delle persone”, un evento organizzato da Elmec Solar in collaborazione con MC Prefabbricati, che mira ad esplorare il legame tra innovazione architettonica e sostenibilità ambientale nel contesto industriale.

Protagonista dell’evento sarà l’architetto e urbanista Stefano Boeri, noto per il suo impegno nel campo della riqualificazione urbana. Boeri interverrà alle 10.15 con uno discorso dedicato al ruolo della natura nella riqualificazione delle aree periferiche e, in particolare, delle zone industriali. Un’occasione per riflettere su come il verde possa trasformare e rendere più vivibili i contesti produttivi.

Nel corso della mattinata, seguiranno diverse case histories di aziende che hanno integrato sostenibilità e innovazione nelle loro strutture. Tra queste, Tor.Met, che racconterà come fabbricazione, sostenibilità e benessere siano diventate colonne portanti del proprio successo; il Raviolificio Lo Scoiattolo, che ha saputo unire il verde alla sostenibilità nell’ampliamento della sua sede; e Yamamay, marchio noto nel settore della moda.

Dopo il pranzo, previsto alle 13, l’evento proseguirà nel pomeriggio con una sessione pratica dedicata ai partecipanti: i workshop tematici delle 14.30 daranno l’opportunità di approfondire e applicare i concetti presentati in mattinata. Si esploreranno sfide e soluzioni nell’ottica della sostenibilità, con l’intento di ispirare nuove strategie per l’architettura industriale del futuro. L’evento si concluderà alle 16.30 con un momento di riflessione collettiva. Un’intera giornata all’insegna dell’innovazione per mettere la sostenibilità al centro del settore industriale e costruire spazi più efficienti e rispettosi dell’ambiente.