Il Natale arriva a Samarate tra tradizione e novità: per la prima volta Capodanno in piazza

Le feste sono alle porte e Samarate propone ai suoi cittadini un fitto calendario di appuntamenti per scambiarsi gli auguri e prepararsi alle celebrazioni.

Sabato 30 novembre alle ore 14,30 a Verghera sarà inaugurato il Giardinetti di Babbo Natale che grazie alla COOP La Nazionale introdurranno grandi e piccini alle feste fino a domenica 8 dicembre.

In occasione della V edizione di Samarate Crea promossa da Ortensie Blu, domenica 1° dicembre il giardino di Villa Montevecchio ospiterà il mercatino per le creazioni degli hobbisti samaratesi e dei dintorni. Per l’occasione, mentre si acquisteranno dei pensierini da mettere sotto l’albero, si potrà anche assistere al concerto di natale del Coro Anemos.

Segue sabato 7 dicembre alle ore 10,30 l’attività proposta dalla Biblioteca comunale per i bambini tra i 4 e i 10 anni I racconti della bis-bis nonna “Il panettone”. Sempre in Biblioteca, mercoledì 18 dicembre alle ore 20,45, i più grandi potranno invece intrattenersi nel laboratorio creativo per la realizzazione di biglietti natalizi personalizzati.

I concerti di Natale a Samarate

Tra le proposte corali troviamo ancora il Concerto di natale proposto dal Corpo musicale “La filarmonica” di Verghera che avrà luogo martedì 17 dicembre alle ore 21,00 nella Chiesa della Natività di Maria Vergine.

Si aggiungono L’ospite d’inverno 2024 della Corale “Giuseppe Verdi” APS e il Concerto di Natale della Società Filarmonica Samaratese che avranno luogo rispettivamente sabato 14 dicembre e venerdì 20 dicembre, entrambi alle ore 21,00 nella Chiesa parrocchiale Ss. Trinità.

Segue un weekend musicale con il Gruppo Corale San Macario che intratterrà il pubblico sabato 21 dicembre alle ore 20,30 con San Macario espressione musica XXIV edizione – Concerto di natale e con Società Filarmonica Samaratese che in collaborazione con il Comune porterà musica e allegria tra i mercatini di domenica 22 dicembre presenti in Piazza Italia dalle 9,00 alle 18,00.

Dalla vigilia al Capodanno in piazza

Si giunge così alla Vigilia, quando alla Chiesetta S. Giuseppe di Cascina Sopra verrà celebrata alle ore 20,30 la messa per i bambini con la benedizione del Gesù bambino, proposta del Comitato Cascina Sopra.

Venerdì 27 dicembre alle ore 17,00 avremo il primo appuntamento teatrale a cura di Teatro Blu che porterà in scena la rappresentazione di Canto di Natale di Dickens nel padiglione ex mensa di Via Borsi.

Quest’anno si aggiunge una novità: Samarate in Piazza per festeggiare il nuovo anno. Ecco la nuova proposta dell’amministrazione in collaborazione con Acos per martedì 31 dicembre dalle ore 20,30.

Tra libri e re magi

Due sono gli appuntamenti per il nuovo anno. Samarate Loves Books in collaborazione con il Comune porterà in scena nell’atrio del palazzo comunale la rappresentazione teatrale de I tre porcellini lunedì 6 gennaio alle ore 15,30. Lo stesso pomeriggio alle ore 14,30 invece verrà proposto un corteo itinerante con i Re Magi che, partendo dall’oratorio di San Macario, arriverà in piazza per la celebrazione dell’epifania.