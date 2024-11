“Il Giardinetto di Babbo Natale” a Verghera tra magia, concerti, regali e buoni sapori

Seconda edizione de “Il Giardinetto di Babbo Natale”, un evento imperdibile per famiglie e non solo, ospitato ai Giardinetti di Verghera. Una iniztaiva della cooperativa “La Nazionale”, in collaborazione con “La Filarmonica di Verghera”.

Il ricco programma prevede: spettacoli di magia, concerti, esibizioni canore e di ballo, bolle di sapone, letture, truccabimbi, mercatini natalizi, giri sul pony e tanto altro, il tutto circondato da un’atmosfera festosa e divertente, ma non è finita qui, perché i bambini insieme ai loro genitori avranno l’occasione unica e imperdibile di fare un aperitivo con gli Elfi e pranzare e cenare insieme a Babbo Natale.

Immersi in un clima caldo e magico, tipico del Natale, grandi e piccini potranno gustare inoltre deliziose specialità locali come panini con la salamella, würstel, porchetta, lasagne, taglieri di salumi freschi, polenta accompagnata da zola, cinghiale o bruscitt, calzoni fritti, patatine fritte o a spirale e ovviamente non mancheranno le gustosissime frittelle dolci con zucchero o cioccolato, lo zucchero filato insieme a panettone e pandoro, veri protagonisti del Natale culinario.

Il Giardinetto di Babbo Natale viene inaugurato sabato 30 novembre alle ore 14:30 alla presenza del Sindaco Alessandro Ferrazzi.

L’evento, patrocinato dal Comune di Samarate, è a ingresso gratuito per tutti, e interesserà i week end del 30 novembre/1 dicembre e 7/8 dicembre. Ma anche durante la settimana dal 2 al 6 dicembre, dalle ore 15:30 alle ore 18:00, i bambini delle scuole dell’Infanzia e delle Primarie, potranno preparare gli addobbi per gli alberi di Natale che saranno poi esposti in piazza a Verghera. Tutti i bambini, avranno l’opportunità di portare le letterine per Babbo Natale, presso l’ufficio postale sempre attivo ai Giardinetti, consegnandole direttamente nelle mani dei suoi preziosi Elfi.

“Il Giardinetto di Babbo Natale” è un’occasione unica e speciale per trascorrere del tempo insieme e condividere momenti di gioia. Per questo motivo, gli organizzatori, invitano tutti a partecipare a questa grande festa, per rendere il Natale di Verghera ancora più speciale e magico.