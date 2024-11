In città per una vacanza ma ricercata dal Tribunale di Padova. Arrestata a Como

La Polizia di Stato, all’alba di ieri, ha arrestato in ordine ad un provvedimento di arresto emesso dal Tribunale di Padova nel 2022, una 33enne rumena, con svariati precedenti penali per reati contro il patrimonio, mentre soggiornava con il fidanzato in un B&B di Como. La volante, è stata inviata presso una struttura ricettiva di viale Lecco in quanto, dalle risultanze delle comunicazioni degli “alloggiati web” che quotidianamente alimentano il sistema, era scattato l’allarme in merito ad una ospite.

La stessa risultava ricercata dal Tribunale di Padova in quanto condannata per una serie di furti perpetrati in quella provincia nell’anno 2022, ma mai rintracciata sebbene la sua residenza fosse stabilita a Vasto (CH). Gli agenti, di primissima mattina, si sono presentati alla porta della stanza dove la 33enne alloggiava con il fidanzato connazionale, le loro giustificazioni sul perché si trovassero a Como sono state, semplice turismo. Portata in Questura e identificata con esattezza, alla 33enne è stato notificato il provvedimento di cattura e portata alla Casa Circondariale di Como per scontare i 6 mesi di condanna che le erano stati inflitti.