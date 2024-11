Incendio nella notte a Busto Arsizio: evacuati gli inquilini di un edificio di 9 piani

Nella mattina del 24 novembre, a partire dalle 7, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Repubblica a Busto Arsizio per un incendio sviluppatosi all’interno di un box situato in un condominio di nove piani. Sul posto sono stati impiegati un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala per fronteggiare il rogo, che ha coinvolto alcune biciclette, un motorino, solventi e vernici. Il fumo generato dai materiali combusti si è rapidamente diffuso attraverso il vano scala, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale degli occupanti degli appartamenti.

Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concentrate dapprima sullo spegnimento delle fiamme e, successivamente, sulla ventilazione dell’edificio e sulle verifiche strumentali necessarie per garantire la sicurezza degli ambienti. Una volta conclusi gli interventi e accertata l’assenza di pericoli, tutti i condomini hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni.

Durante l’incidente, una persona allettata è rimasta nella propria abitazione, non essendo in grado di evacuare. Le sue condizioni sono state costantemente monitorate dal personale medico presente sul posto. Fortunatamente, non si registrano feriti tra i residenti o i soccorritori.

Grazie alla prontezza dei vigili del fuoco e al coordinamento delle operazioni, l’episodio si è concluso senza conseguenze gravi, ma ha creato momenti di apprensione per i residenti. Le autorità stanno ora indagando sulle cause che hanno scatenato l’incendio.