Incidente ad un passo dalla galleria del San Gottardo, traffico in tilt sulla A2 in Canton Ticino

La Polizia cantonale comunica che oggi martedì 26 novembre verso le 17.30, sull’autostrada A2 in territorio di Airolo (a qualche centinaio di metri dal portale della galleria autostradale del San Gottardo) vi è stato un incidente della circolazione stradale.

Stando a una prima ricostruzione, un automobilista 55enne cittadino portoghese domiciliato nel Luganese circolava sull’A2 in direzione sud. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, ha perso il controllo del veicolo e vi è stata la collisione con un camion con targhe ungheresi alla cui guida vi era un 64enne cittadino ungherese che viaggiava in direzione nord.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro d’intervento del San Gottardo (CIG) nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che dopo aver prestato le prime cure al 55enne hanno provveduto al suo trasporto in ambulanza all’ospedale.

Le condizioni dei feriti

In base a una prima valutazione medica, l’uomo ha riportato ferite di media gravità. La passeggera che si trovava con lui a bordo dell’auto ha riportato ferite leggere. Illeso per contro il conducente del camion.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e lo sgombero dai detriti del tracciato autostradale, si è reso necessario chiudere il tratto interessato e la galleria fino alle 19 circa.