Incidente sulla Carlo Noè a Gallarate: ciclista investito, interviene l’ambulanza

Alle 12 di oggi, venerdì 15 novembre, un incidente stradale ha coinvolto un’automobilista e un ciclista su via Carlo Noè a Gallarate: uomo di 66 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la carreggiata direzione Sempione.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Villoresi.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Varesina Emergenza, mentre gli agenti della Polizia Locale di Gallarate si sono occupati della gestione del traffico e dei rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente. La zona è stata momentaneamente bloccata per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e ai vigili urbani di raccogliere le informazioni necessarie.

Il ciclista non ha riportato ferite gravi, è stato trasferito al locale ospedale Sant’Antonio Abate in “codice verde”.

Intorno alle 13.40 un altro incidente è invece avvenuto alla rotonda di via Schuster all’ingresso della superstrada 336: ferito un ragazzino di sedici anni, portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite significative ma comunque non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute automedica, ambulanza e – anche qui – la Polizia Locale gallaratese per i necessari rilievi.