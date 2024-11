International Skating: 30 atleti pronti a dare il massimo

Con l’inizio di settembre, l’International Skating ha dato ufficialmente il via alla sua nuova stagione di pattinaggio artistico, che si preannuncia ricca di emozioni e obiettivi ambiziosi. Anche quest’anno gli atleti saranno pronti a scendere in pista e a confrontarsi nelle prime competizioni dell’anno, dove potranno esprimere il loro talento e la loro passione.

Tra gli eventi più importanti in calendario spicca l’attesa competizione dei Gruppi Folk, una delle tappe clou del panorama UISP per il pattinaggio artistico a rotelle, e una grande opportunità per l’International Skating di dimostrare i progressi fatti e di affinare ulteriormente le proprie esibizioni in vista dei campionati. La Fase 2 nazionale UISP si terrà a Castenedolo il 24 novembre, un appuntamento chiave in cui la competizione sarà altissima e che rappresenterà una tappa decisiva per raggiungere il primo traguardo.

A seguire, gli atleti saranno impegnati nella Fase 3 della competizione, che avrà luogo tra il 5 e l’8 dicembre e sarà valida come Campionato Nazionale UISP. Questa fase sarà il momento culminante della stagione, dove le migliori squadre si sfideranno per i titoli di categoria e per il prestigio che solo un campionato nazionale può offrire.

Per quest’anno, l’International Skating scenderà in gara con una squadra di oltre 30 atleti pronti a dare il massimo per rappresentare il club. Uno dei grandi obiettivi della stagione è quello di consolidare e far crescere il settore giovanile; motivo d’orgoglio è il nuovo gruppo Under 14, composto da 14 giovani atleti che si esibiranno in una coreografia unica e raffinata, che ha come titolo d’esibizione l’orchestra. La scelta musicale è stata studiata attentamente per mettere in risalto la grazia e la sensibilità dei giovani pattinatori, offrendo uno spettacolo elegante che promette di catturare il pubblico.

Oltre ai più giovani, ci sarà spettacolare gruppo ispirato al tema di Marilyn Monroe, una coreografia che mescola eleganza e fascino con una coreografia brillante e coinvolgente. L’interpretazione dei pattinatori catturerà lo stile iconico e la personalità della celebre diva hollywoodiana, creando una performance divertente e allo stesso tempo sofisticata, che rappresenta un omaggio a uno dei personaggi più amati e rappresentativi del cinema del XX secolo.

Non mancheranno poi i quartetti professional, che si presenteranno con due interpretazioni completamente diverse, ma ugualmente intense e ricche di significato. Il primo quartetto cadetto si esibirà sul tema di Casanova, una performance avvincente che richiede un alto livello di tecnica e doti interpretative per trasmettere l’intensità e la passione del famoso avventuriero veneziano.

Il quartetto senior, invece, presenterà una coreografia basata sul tema di Giulietta, sviluppata in collaborazione con la Rotellistica Gallaratese. Questo spettacolo esplora uno dei temi più toccanti e universali, ovvero l’amore tragico e senza tempo tra Giulietta e Romeo.