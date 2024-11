Jerago in festa per il Natale: vin brulè al Centro Diurno

L’atmosfera del Natale invade il comune di Jerago con Orago con un evento speciale organizzato dal Centro Diurno Anziani “Don Ghiringhelli”.

Mercoledì 11 dicembre, dalle 16 alle 19, il centro apre le sue porte a grandi e piccini per regalare un pomeriggio all’insegna della magia delle feste.

Gli ospiti della struttura hanno decorato il giardino con installazioni natalizie, trasformandolo in uno scenario perfetto per scattare foto ricordo immerse nella calda atmosfera delle festività. Non mancheranno dolci sorprese e il tradizionale Vin Brulé per riscaldare i cuori e condividere momenti di gioia e allegria.

L’ingresso è libero e l’invito è aperto a tutti coloro che vogliono vivere la magia del Natale nel cuore di Jerago.