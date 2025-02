Incidente stradale a Jerago con Orago, auto si ribalta in via Cavour: nessun ferito grave

Momenti di apprensione questa mattina, venerdì 21 febbraio, a Jerago con Orago, dove un’auto si è ribaltata in via Cavour. L’incidente si è verificato intorno alle 9 e ha coinvolto una donna di 36 anni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese e i Carabinieri di Gallarate, oltre ai soccorritori del 118 (Foto M.F.).

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha perso il controllo e si è ribaltato sulla carreggiata. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Nonostante l’impatto, non si sono registrati feriti gravi.

L’incidente ha causato alcuni disagi alla circolazione lungo via Cavour, con la necessità di operazioni di rimozione del veicolo e messa in sicurezza dell’area da parte delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco.