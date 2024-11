La Banca del gioco di Varese parte da 300 giocattoli donati

Sono quasi 300 i giocattoli donati in occasione del primo evento di raccolta fondi per creare la Banca del gioco di Varese.

L’idea di creare all’Oratorio della Brunella un nuovo spazio dedicato a bambini e famiglie aperto a tutta la città, dove poter giocare insieme e dove tutti si sentano accolti è piaciuta alle famiglie di Varese che, con entusiasmo e generosità, hanno aderito all’iniziativa.

“Grazie a voi, abbiamo raccolto quasi 300 giochi che diventeranno il cuore pulsante di questo nuovo spazio, presso l’Oratorio della Brunella, dove i bambini potranno divertirsi, esplorare e sognare insieme – scrive Giammatteo Secchi, della Casa Davanti al sole, tra i promotori assieme a La Casa del Giocattolo solidale e Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate – Un ringraziamento anche alla Fondazione Comunitaria del Varesotto che sostiene l’iniziativa con il bando 30 giorni per donare”.

La Banca del giocosarà un luogo dove ogni bambino ha diritto di sentirsi accolto e dove le famiglie potranno trovare, e generare, un ambiente inclusivo in cui condividere momenti preziosi. Qui sarà possibile prendere in prestito giochi, lasciarne per altri bambini e vivere un’esperienza di condivisione autentica.

“Stiamo lavorando per preparare gli spazi e raccogliere ulteriori giochi – scrivono i promotori – Tagliare il nastro della inaugurazione è il nostro obiettivo con l’augurio di regalare a tutte le famiglie varesine un luogo speciale, dove il gioco sia un linguaggio universale di incontro e crescita“.

Per maggiori informazioni, per donare giochi alla “Banca del gioco” e per rimanere aggiornati sul progetto scrivere a info@lacasadavantialsole.org oppure contattare i promotori ai numeri 366 6093718 – 349 1332802.