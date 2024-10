Una festa per creare la Banca del Gioco a Varese

Il 27 ottobre alla Brunella parte la raccolta di fondi e di giocattoli per creare la Banca del Gioco, un nuovo spazio gratuito e inclusivo

Creare a Varese una Banca del Gioco. Questo lo scopo dell’iniziativa in programma domenica 27 settembre all’oratorio della Brunella a partire dalle ore 12.30.

Una festa per famiglie con un pranzo gustoso e merenda a base di caldarroste per iniziare a raccogliere fondi e giocattoli, anche usati purché in buono stato, che andranno a creare la prima Banca del Gioco di Varese.

CHE COS’È LA BANCA DEL GIOCO

La Banca del Gioco sarà allestita proprio nei locali dell’oratorio della Brunella. Sarà uno spazio gratuito e inclusivo aperto a tutte le famiglie di Varese.

Qui i bambini potranno giocare insieme e anche prendere in prestito dei giochi da portare a casa e partecipare ai laboratori creativi proposti.

“Il prestito dei giochi permette di gar girare i giochi tra più famiglie, dando a tutti i bambini la possibilità di scoprire nuove attività e imparare il valore della condivisione. Perché il gioco non è solo un momento di divertimento”, affermano i promotori dell’iniziativa: la Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate e la cooperativa sociale La Casa davanti al sole, in collaborazione con La Casa del giocattolo solidale.

“Il gioco – spiegano – è uno strumento educativo che favorisce la crescita personale, la creatività e la capacità di relazione. Giocando, i bambini imparano valori importanti come il rispetto, la collaborazione e l’empatia, sviluppando al contempo competenze fondamentali per la vita”.

Nella Banca del Gioco di Varese ci sarà spazio per giochi di tutto il mondo, che faranno scoprire ai bambini culture diverse attraverso il divertimento. Ci saranno anche giochi del passato, per rivivere la tradizione e la storia del gioco, e poi giochi speciali, inclusivi e sensoriali, che permetteranno a tutti, anche ai bambini con bisogni speciali, di giocare e divertirsi insieme a tuti gli altri.

L’EVENTO DI LANCIO

“La Banca del Gioco vuole essere un’opportunità concreta per offrire a tutti i bambini un luogo dove crescere attraverso il gioco, senza barriere e con tante occasioni di scoperta”.

Lo scrivono i promotori nell’invito a partecipare all’evento di raccolta fondi di domenica 27 ottobre dalle ore 12.30 alle 17.30 all’Oratorio della Brunella (ingresso da via Marzorati 5).

Sarà un’occasione per contribuire a costruire La Banca del Gioco, partecipando alla festa o anche portando con sè un gioco che in casa non si usa più da donare alla Banca del Gioco. Sarà sempre possibile arricchire questo spazio mettendo a disposizione giochi che si desidera condividere.

“Insieme, possiamo creare una comunità dove il gioco è accessibile a tutti, senza barriere – scrivono i promotori – per far sì che ogni bambino possa sentirsi accolto e valorizzato”.

La Banca del Gioco è promossa con il supporto della Fondazione Comunitaria del Varesotto, nell’ambito dell’iniziativa “30 giorni per donare”.

Per maggiori informazioni clicca QUI oppure scrivi a info@lacasadavantialsole.org oppure 366 6093718.