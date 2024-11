La Caronnese (1-0) rovina il ritorno del Legnano calcio al “Mari”

Ritorno al Mari nel giorno della festa della maglia lilla, purtroppo con sconfitta per il Legnano, superato da un eurogol di Malvestio al 20′ del primo tempo con la Caronnese degli ex Sorrentino e Colombo che si porta via 3 punti.

Lilla di Cataldo con il 4-4-2, volenterosi e imprecisi e così gli ospiti guidati dall’ex Pro Patria Ferri si rendono pericolosi più volte di rimessa.

Al 4’Cannizzaro finisce a terra in area ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 14′ Cirenei è ben piazzato sulla girata di Paltrinieri. Tre minuti dopo l’ex Colombo con un pallonetto ci prova con palla fuori. Al 20′ dopo un corner Malvestio con un grande destro segna con la palla che carambola sul palo interno e si insacca. Cataldo al 25′ sostituisce Mathieu che non gradisce…, alla mezz’ora La Torre non finalizza una buona occasione e al 43′ è ancora l’ex Sorrentino su corner a rendersi pericoloso.

Nell’intervallo la dedica della tribuna centrale a Gigi Riva da parte del presidente Zoppi con il Direttore Caserta e l’assessore allo sport Bragato cui viene donata una maglia lilla personalizzata.

Nel secondo tempo Cataldo fa passare i lilla ad un 4-3-3. La partita è frammentata con diverse interruzioni di gioco, il terreno non perfetto non aiuta i lilla a costruire il gioco. Al 63′ calcio d’angolo per il Legnano ma la mischia non si risolve a favore dei lilla. La squadra di Cataldo preme generosamente in avanti, debutta anche Sanogo e si torna al 4-4-2. Cozzi al 71′ finisce giù in area ma l’arbitro a due passi fa proseguire. Il Legnano cerca con tutte le sue forze il pari e all’ 83 il sinistro su corner di Sberna finisce a lato. L’arrembaggio è generoso ma mancano lo spunto buono e la lucidità. All’88’ il sinistro di Sanogo finisce alle stelle, entra anche Mezzanzanica al posto di capitan Pagani per gli ultimi minuti, ma il pari non arriva nei 4 minuti di recupero.