La Futura firma il poker: Altafratte liquidata in tre set

Quarta vittoria consecutiva per la Futura Volley Giovani che al PalaBorsani liquida 3-0 la Nuvolì Altafratte in un match che, sulla carta, poteva nascondere insidie per la squadra di Alessandro Beltrami. (foto Loris Marini)

Busto Arsizio però mette in campo una prestazione di ottima qualità: avvio subito determinato e mani sulla partita fin dal set iniziale concluso con un largo 25-17. La macchina biancorossa ha continuato poi a girare su ritmi alti tanto da vincere a 15 e a 18 le due frazioni successive lasciando alle padovane solo le briciole.

I numero parlano di un irreale 68% in attacco nel primo parziale, dato poi assestatosi su un comunque ottimo 45% che è su per giù la percentuale fatta segnare da Alyssa Enneking. L’americana è per la seconda volta MVP dell’incontro grazie ai 15 punti e al 46% offensivo; doppia cifra anche per Zanette (13) e Kone (11) messe in ritmo dalla regia di Monza. Con questo risultato le Cocche salgono al secondo posto in classifica nel Girone B di A2, a 4 punti dalla capolista Trentino.

Dopo la partita la Futura ha annunciato di aver liberato il vice di Beltrami, Mauro Tettamanti, che ricoprirà il ruolo di capo allenatore alla Focol Legnano in Serie B1. Una scelta condivisa visto che tra le due società c’è un forte rapporto di collaborazione. Tettamanti resta comunque direttore tecnico del settore giovanile del club bustocco.