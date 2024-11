La Futura travolge Offanengo e consolida il secondo posto

Basta un’ora e un quarto di gioco, alla Futura Volley Giovani, per abbattere Offanengo nel big match della 7a giornata nel girone B di Serie A2 femminile. La squadra di Beltrami prende di petto l’impegno e polverizza la Bressan con parziali inequivocabili concedendo alle padrone di casa nell’ordine 17, 15 e 16 punti.

Uno 0-3 che vale tre punti e che soprattutto consolida la seconda posizione delle “Cocche” (con 15 punti) in questa prima fase del campionato alle spalle dell’Itas Trentino, imbattuta a quota 19. Le due inseguitrici di Busto, Altafratte e Offanengo, sono appena uscite con le ossa rotte dal confronto e ora hanno un divario di due punti con le biancorosse.

A trascinare la squadra di Beltrami è ancora Alyssa Enneking (nella foto di Matteo Benelli), votata per la seconda partita consecutiva MVP dell’incontro. Per lei 20 punti con il 60% in attacco, ma tutta la squadra ha girato nel modo giusto, con Zanette in doppia cifra (13) e le centrali Rebora e Kone a quota 10.

«Il gap che a ogni inizio set abbiamo messo ha fatto sembrare tutto facile ma non lo è stato – spiega coach Beltrami – Siamo partiti con l’idea che Offanengo avrebbe attaccato e battuto forte e per questo faccio i complimenti alla difesa, a partire da Cecchetto per arrivare alle altre perché ci siamo fatti trovare pronti sulle loro sicurezze e gli abbiamo creato dei dubbi. Per contro, in attacco abbiamo gestito bene la varietà di colpi che potevamo usare in tutto l’arco della gara e siamo stati molto cinici».