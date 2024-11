La Galleria dei Cristalli di Sesto Calende celebra i suoi primi 25 anni

Nel cuore di Sesto Calende c’è un negozio dove si può toccare la luna con un dito. E non è un modo di dire. La Galleria dei Cristalli di piazza Mazzini è una bottega particolare dove si possono ammirare e acquistare pietre, minerali, gemme e cristalli provenienti da ogni parte del mondo. Il negozio è gestito con passione dal geologo e gemmologo Giorgio Bogni. Una passione che condivide con la moglie Rossana Girotto, al suo fianco in questa attività.

Proprio come le pietre anche l’idea di aprire questo negozio vanta una solida base: «Da piccolo collezionavo minerali, crescendo ne ho fatto l’oggetto dei miei studi e ora lo faccio per lavoro – racconta il proprietario -. Inizialmente io e mio padre giravamo i mercatini “col tavolino e i cristalli”. Poi è nata l’esigenza di mettere radici, e così è nato il nostro negozio». Dalle vetrine della Galleria si possono ammirare centinaia di pietre e minerali che con le loro venature, luci e riflessi rendono questo luogo un vero museo per appassionati.

Il prossimo 7 novembre La Galleria dei Cristalli celebrerà un anniversario speciale, i suoi primi 25 anni di storia.

Dalle ore 17, lo staff del negozio vi aspetta per un aperitivo da Luly’s, in Piazza Mazzini 14 e per rendere la festa ancora più speciale, dal 5 al 9 novembre, a fronte di una spesa minima di almeno 25 euro, sarà applicato il 25% di sconto.

Ogni pietra è unica

Nella vendita di minerali e pietre, alla Galleria dei Cristalli, il concetto di “standard” non esiste. In questo, la bottega di Sesto Calende ricorda un po’ quella di un piccolo artigiano. Per tante ragioni: ogni pezzo è unico e non sarà mai uguale a un altro e ogni pezzo ha una sua storia. In gergo, si potrebbe parlare di approccio “esperienziale” al commercio di minerali e pietre, una sorta di consulenza inclusa nel servizio.

Ma nella realtà, il racconto che Giorgio e Rossana offrono per ogni pietra o minerale, rappresenta un valore aggiunto a un prodotto già ricco di fascino: «Quando vendiamo una pietra, non offriamo solo un oggetto – spiegano Giorgio e Rossana – ma condividiamo la storia di quella pietra, come si è formata, le sue caratteristiche e il percorso che l’ha portata fino a noi».

Ogni cristallo, ad esempio, ha una storia millenaria da raccontare, e il negozio di Sesto Calende è il luogo dove queste storie prendono vita. Poi ci sono le gemme: ognuna viene selezionata, lavorata e valorizzata come un’opera d’arte, spesso con tagli personalizzati che ne esaltano la bellezza naturale. «Quando taglio una pietra, è come liberare la luce al suo interno. Il risultato è unico, e per me è sempre una piccola soddisfazione quando qualcuno sceglie un gioiello realizzato con una gemma tagliata da me».

Un punto di riferimento per collezionisti e appassionati

Cercare di descrivere la propria clientela, dopo 25 anni di lavoro, non è facile. C’è chi arriva a Sesto proprio per cercare la Galleria dei Cristalli, chi ci capita per caso, chi per fare un regalo, chi per accompagnare i figli o i nipoti “piccoli appassionati di pietre e minerali” o chi ancora dalle pagine social e online.

Per molti poi, le pietre hanno un valore che va oltre l’aspetto estetico, perché vengono acquistate per scopi energetici e meditativi. «Negli ultimi anni la cristalloterapia e l’utilizzo delle pietre per scopi olistici ha conosciuto una nuova diffusione – spiegano i titolari – e sono molte le persone che si rivolgono a noi proprio per questa finalità, magari perché ci seguono sui nostri canali social».

Conoscenza e autenticità: una garanzia per il cliente

Senza dubbio, uno dei punti di forza della Galleria dei Cristalli è la professionalità e la profonda conoscenza del settore. Ogni pezzo in vendita è accuratamente selezionato per garantire autenticità e qualità: «La nostra clientela sa che in questo negozio si vendono pietre vere e non artefatte – sottolineano Giorgio e Rossana -. La crescente concorrenza online, che spesso offre prodotti di bassa qualità o non autentici, può sembrare una minaccia, ma noi garantiamo un servizio, che va a certificare la qualità dei prodotti che vengono acquistati».

La Galleria dei Cristalli è anche un punto di riferimento per chi desidera fare un regalo speciale o creare una collezione personale. La varietà di pietre e cristalli è notevole: dai pezzi più comuni a vere e proprie rarità. «Ci piace sapere che qui, chi entra esce soddisfatto, con un pezzo di meraviglia della natura che può portarsi a casa, un oggetto unico che non segue le mode. Un valore quest’ultimo che accompagna l’uomo fin dall’antichità e che ancora oggi rappresenta il fascino senza tempo delle pietre e dei minerali».