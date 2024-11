La professoressa varesina Sara Campiglio protagonista all’evento per gli 80 anni delle Acli con Mattarella

Le Acli celebrano un traguardo straordinario: 80 anni di storia e impegno sociale. Tra i protagonisti dell’evento commemorativo, che si terrà venerdì 29 novembre all’Auditorium della Conciliazione a Roma, ci sarà anche Sara Campiglio, tutor Enaip di Varese, figura conosciuta e stimata nella formazione dei giovani.

L’iniziativa, intitolata “80 Storia”, sarà un viaggio teatrale e culturale che ripercorrerà le tappe fondamentali del cammino delle Acli, dal loro ruolo nella costruzione della Repubblica italiana ai progetti sociali più recenti. La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea l’importanza di questa celebrazione, che vedrà anche la partecipazione di Emiliano Manfredonia, Presidente Nazionale delle Acli, e di personalità illustri come la Prof.ssa Marialuisa Sergio, docente di storia contemporanea all’Università Roma Tre, che offrirà una riflessione storica sui valori e sul percorso dell’associazione.

Tra i momenti più attesi, le testimonianze dirette di persone che incarnano i principi delle Acli: Sara Campiglio, impegnata nella formazione professionale dei giovani presso Enaip di Varese, rappresenterà il mondo dell’educazione e della crescita personale; Silvia Maraone, cooperatrice attiva nei progetti a sostegno dei migranti sulla rotta balcanica, racconterà le sfide legate ai fenomeni migratori; e Claudio Cavaliere, ex minatore emigrato in Belgio, darà voce alla storia dell’emigrazione italiana.

Guidato dalla giornalista Serena Bortone, lo spettacolo sarà arricchito da letture sceniche, proiezioni, interviste e momenti musicali. Tra gli interventi musicali spicca quello del fisarmonicista Sergio Capoferri, che accompagnerà l’inno nazionale e l’inno europeo, oltre a eseguire brani celebri del repertorio internazionale.

Questo evento non è solo un’occasione per celebrare i successi delle Acli, ma anche per riflettere sul futuro e sull’impegno verso le sfide contemporanee. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il 22 novembre. Una giornata imperdibile per chi desidera rivivere 80 anni di storia, impegno e speranza per il domani.