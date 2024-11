Le “matite della gentilezza” per gli studenti di Malnate

Il 13 novembre è la “Giornata Mondiale della Gentilezza”. A Malnate la data non è passata insosservata, anche perché da qualche anno c’è l’assessorato alla gentilezza, una delega speciale che ha Maria Croci. Ed è proprio stata la vicesindaca, nella mattinata di mercoledì, a consegnare un ricordo della giornata agli alunni dei plessi malnatesi.

I giovani studenti hanno ricevuto una matita speciale, sulla quale è scritto la frase “La Gentilezza è contagiosa”. Ogni classe ha poi scritto un pensiero gentile o fatto un disegno. I tantissimi pensieri raccolti andranno verranno diffusi a tutta la cittadinanza, anche attraverso i locali pubblici.

«Tre sono i messaggi che abbiamo voluto lasciare – spiega Maria Croci -. La gentilezza è come un muscolo: va tenuta allenata. La gentilezza è contagiosa per cui ci si deve attivare per contagiare tutti e la gentilezza è benessere e fa star bene».

La matita della gentilezza è stata poi consegnata anche ai dipendenti comunali e nel corso del consiglio comunale della sera.