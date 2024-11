“Noi del Tosi” lancia un progetto per raccontare la storia delle imprese e della comunità locale di Busto

Un tuffo nel passato per ispirare il futuro. È questa la missione del nuovo progetto lanciato dall’Associazione Noi del Tosi, in collaborazione con l’ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio e finanziato da Regione Lombardia. L’iniziativa verrà presentata martedì 21 novembre, alle ore 20.30, presso l’Aula Magna dell’istituto di viale Stelvio 173. (ci si può iscrivere qui)

L’obiettivo è ambizioso: recuperare e trasmettere la memoria storica e sociale della civiltà delle piccole e medie imprese del territorio di Busto Arsizio e del basso Varesotto, concentrandosi sugli anni ’60-’80, un periodo cruciale per lo sviluppo economico e culturale dell’Italia.

Un progetto-pilota per unire generazioni

Il progetto vuole creare un ponte tra le generazioni: da un lato, i giovani studenti dell’ITE Tosi, dall’altro, gli anziani volontari di Auser, Noi del Tosi, Noi della Comerio e altri cittadini. Insieme, saranno protagonisti di una “caccia alla memoria”, raccogliendo oggetti, fotografie, canzoni e, soprattutto, storie di vita raccontate dai protagonisti di quegli anni.

Come si viveva prima della globalizzazione? Come erano le relazioni sociali senza i social media? Come si lavorava nelle piccole e medie imprese che hanno fatto grande il territorio? Sono solo alcune delle domande a cui il progetto vuole rispondere, restituendo alla comunità il valore di un passato che merita di essere custodito.

Un lavoro di squadra con il sostegno delle istituzioni

Il progetto, che gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale, vede la collaborazione di realtà accademiche e imprenditoriali come la LIUC, l’Università Statale di Milano, Confindustria Varese e ITS Incom. I risultati saranno celebrati con una mostra presso l’ITE Tosi e con passeggiate storiche guidate per rivivere i luoghi e le atmosfere degli anni d’oro della comunità bustocca.

Un invito alla comunità

L’evento del 21 novembre sarà l’occasione per coinvolgere tutta la cittadinanza: una chiamata a raccolta per scrivere insieme la Storia, condividere esperienze e costruire un archivio di memoria collettiva. La serata si concluderà con un piccolo rinfresco, per continuare a socializzare, proprio come si faceva una volta.

Per partecipare, non occorre altro che la voglia di raccontare, ascoltare e scoprire. Un progetto di comunità, per la comunità, che guarda al passato per immaginare un futuro più consapevole e radicato nelle proprie origini.