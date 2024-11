“Non è solo una corsa”: Glocal porta al Castello di Legnano il racconto del Palio come “storia di comunità”

“Non è solo una corsa”. Glocal, festival di giornalismo “targato” VareseNews giunto quest’anno alla XIII edizione, varca per la prima volta i confini del Varesotto e arriva a Legnano parlando dell’evento per antonomasia in città: il Palio, quel Palio che per la Città del Carroccio non è “solo” la sfilata e la corsa ippica dell’ultima domenica di maggio ma è un vero e proprio motore sociale e culturale per 365 giorni l’anno.

Il palio, però, non è solo nel DNA di Legnano ma anche di altre città d’Italia, Siena e Asti in primis. Ma come si racconta un palio? Per rispondere a questa domanda LegnanoNews ha scelto di mettere a confronto le esperienze di giornalisti che seguono questo evento in diverse città d’Italia in un incontro moderato dal direttore Marco Tajé, accompagnato in questa tavola rotonda da Elena Casero, giornalista de La Prealpina, Cristiana Mariani, giornalista de Il Giorno, Eleonora Mainò, giornalista de La Gazzetta di Siena, Alessandro Franco, giornalista de La voce di Asti, Luca Vezzaro, portavoce della Fondazione Palio di Legnano e responsabile delle relazioni con la stampa ed i partner, e Francesco Morello, fotografo della Fondazione Palio di Legnano.

Ne è nato il ritratto di un evento che per le comunità che lo vivono è prima di tutto «passione» e «emozione delle persone che lo vivono», è «immediatezza», è «intessere relazioni», è un «evento culturale che dà vita ad una costellazione di iniziative». Un ritratto che ha preso forma con diverse sfumature, da quelle più “istituzionali” legate al percorso e alle sfide che la Fondazione Palio di Legnano ha dovuto affrontare nei suoi primi tre anni di vita, a quelle più “emozionali” di chi un palio lo deve fotografare. Senza dimenticare che un palio è anche, forse soprattutto, storia, tradizione, dettagli e «tanta conoscenza senza la quale non si può scrivere di palio». Perché raccontare un palio vuol dire raccontare la storia di una comunità.