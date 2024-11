Openjobmetis, torna il buio pesto. Attacco senza idee, Scafati fa festa

Brutta sconfitta della Openjobmetis che cede di schianto nell’ultimo quarto d’ora a Scafati. La Givova allunga proprio sul finale e vince 94-85.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

GIVOVA SCAFATI – OPENJOBMETIS VARESE 94-85

(27-25, 49-50; 67-71)

SCAFATI: Cinciarini 9 (1-2, 2-5), R. Gray 24 (10-16, 1-5), Stewart 6 (1-8, 1-3), Pinkins 15 (7-12, 0-2), Sorokas 18 (2-4, 3-6); Zanelli 3 (1-1 da 3), Miaschi 9 (1-1, 2-4), Akin 8 (3-5), McRae 2 (1-2, 0-1). Ne: Sangiovanni, Ulaneo, Greco. All. Nicola.

VARESE: Librizzi 7 (2-5, 0-1), Hands 23 (3-10, 5-11), Alviti 15 (1-3, 4-12), Johnson 6 (1-5, 1-4), Akobundu-Ehiogu 12 (5-5); Harris 5 (1-2, 1-3), J. Gray 14 (1-3, 4-10), Tyus 2 (1-3), Assui 1. Ne: Virginio, Bosio, Fall. All. Mandole.

ARBITRI: Bartoli, Borgo, Patti.

NOTE. Da 2: S 26-50, V 15-35. Da 3: S 10-27, V 15-41. Tl: S 12-16, V 10-16. Rimbalzi: S 45 (9 off., Stewart 8), V 48 (15, Tyus 8). Assist: S 17 (Cinciarini 6), V 15 (Hands 6). Perse: S 6 (Gray 2), V 13 (Harris, Hands 3). Recuperate: S 4 (4 con 1), V 3 (3 con 1). F. tecnico: J. Gray (39.55).