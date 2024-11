Mandole: “Negli ultimi 6′ abbiamo buttato via tutto”

MANDOLE 1 – «Abbiamo fatto per 34′ la partita che noi volevamo e poi, in 6′ abbiamo buttato via tutto. Abbiamo lasciato a Scafati la possibilità di passare la palla e di difendere forte su di noi»

MANDOLE 2 – «L’assenza di Mannion non conta più: Nico non sta giocando con noi da 4-5 partite tra infortunio e cessione, abbiamo battuto la Virtus senza di lui ed è una scusa che non considero».

MANDOLE 3 – «Potevo cambiare difesa nel finale? No, avremmo dovuto continuare a fare bene le cose che stavamo facendo e che ci avevano portato a +5 a 7′ dalla fine. Non solo un allenatore che cambia troppo: credo si debba credere a quello che si fa, e farlo bene».

NICOLA 1 – «Stasera siamo riusciti a capire cosa dobbiamo fare in campo per vincere le partite, non solo per arrivare vicino al risultato. Dobbiamo però ancora crescere e continuare a migliorare».

NICOLA 2 – «Nel quarto periodo abbiamo avuto una grande reazione, e non ci piove che la strada giusta sia questa. Però è importante anche il primo tempo in cui siamo rimasti in partita nonostante le strisce positive di Varese. Abbiamo fermato i loro giocatori caldi e questo ci ha permesso di non perdere contatto».