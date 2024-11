Paolo Carlesso si dimette da consigliere comunale a Fagnano Olona

Paolo Carlesso si è dimesso dal consiglio comunale di Fagnano Olona. Dopo cinque anni l’esponente della lista di opposizione Solidarietà e Progresso lascia i banchi della sala nel castello di Fagnano dove ha portato avanti le battaglie del suo gruppo prima contro la giunta Catelli e poi contro quella del sindaco Marco Baroffio.

Una scelta che arriva a metà mandato e che lascia spazio a Paolo Farè, primo dei non eletti nell’ultima tornata elettorale che aveva visto Carlesso candidato sindaco e che affiancherà la nuova capogruppo Greta Meraviglia.

Il consigliere uscente è stato sempre un pungolo per l’attuale maggioranza e indimenticabile rimarrà la sua battaglia in difesa del monumento ai caduti che lo portò spesso ai ferri corti con la controparte.

«Non c’è più niente da fare – spiega Carlesso scoraggiato in un’ultima dichiarazione – non mi sento più libero di dire. Poi mi sembra che la maggioranza sia ormai allo stremo. Hanno disastrato il Comune in soli 3 anni, l’unica opera possibile è riparare i danni, non credo che loro siano in grado».

A lui arriva il ringraziamento della lista

Come gruppo Solidarietà e Progresso, non possiamo esimerci dal ringraziare Paolo per il lavoro svolto in questi anni per la lista ma, soprattutto, per Fagnano. Fin dall’inizio del suo mandato, aveva chiarito la sua volontà di “passare il testimone”, lasciando spazio ad altri, così che potessero avere la possibilità di apportare il loro contributo, e questo non fa che confermare quanto il suo approccio alla politica sia sempre stato collettivo, mai egoistico, oltre che orientato al bene del paese, dimostrando di non essere “attaccato alla poltrona” come spesso accade in certi ambienti.

A Paolo riconosciamo una grande capacità tecnica, la sua caparbietà, il suo studio: gli approfondimenti sugli argomenti trattati in Consiglio Comunale, accompagnati da un profondo senso di giustizia, hanno consentito a noi, come lista che lui ha rappresentato in questi anni, di poter cercare le risposte giuste, e non quelle più comode, a quanto accadeva (e tuttora accade) nella nostra comunità.

Sappiamo bene che questi tecnicismi a volte hanno fatto storcere più di qualche naso, ma è proprio grazie al suo tenace approccio che possiamo dire di aver fatto tutto quanto possibile per cercare quel “bene comune” e quel “progresso” che hanno caratterizzato il nostro gruppo politico in Consiglio Comunale.

A nostro avviso, Paolo ha svolto il ruolo da consigliere con grande senso di responsabilità e del dovere, con uno sguardo attento ai contenuti e alla correttezza amministrativa degli atti propedeutici alla “vita” dell’ente, conscio di svolgere seppur come consigliere di minoranza un compito importante perché “scelto” dai cittadini, aspetto che dall’attuale maggioranza non è stato mai apprezzato, anzi, invece di considerare questa attività come virtuosa per l’ente e per gli uffici, è stata dileggiata e spesso silenziata.

Riconosciamo che in questi anni in alcuni frangenti il suo essere appassionato e coriaceo lo ha portato a essere un po’ sopra le righe, ma sempre per un buon fine e mai per difendere interessi personali o di parte.

Ringraziandolo ancora per il ruolo svolto a servizio della collettività, sappiamo che i suoi preziosi contributi e spunti li continuerà dare, supportando e proponendo come già fatto in questi anni il gruppo, da buon compagno…di viaggio.

Facciamo un in bocca al lupo a Greta Meraviglia, che assume ora il ruolo di Capogruppo, e a Paolo Farè, che subentra come consigliere: siamo sicuri saprà svolgere in maniera altrettanto positiva il suo ruolo, perché anch’esso competente e preparato, e che entrambi collaboreranno in modo proficuo rappresentando al meglio i valori della nostra lista.