Terzo oro tricolore nella lotta greco-romana per Alessio Arancio

Se è vero che tre indizi fanno una prova, tre titoli italiani già in bacheca a soli 17 anni fanno di Alessio Arancio ben più di una promessa per quanto riguarda la lotta greco-romana azzurra. Una disciplina poco conosciuta che però ha regalato sei titoli olimpici all’Italia (l’ultima nel 2008 con Andrea Minguzzi) e che ha proprio nei Giochi la vetrina più importante.

Arancio, che vive con la famiglia a Fagnano Olona, è sulla strada giusta per pensare in grande: domenica scorsa al PalaPellicone di Ostia ha vinto il titolo tricolore under 20 (quindi decisamente sotto età) nella categoria dei 67 chilogrammi, regalando anche una grande soddisfazione alla sua società attuale, la Lotta Brescia.

Il percorso di Arancio è iniziato con un successo sull’imolese Mattia Zaccarini per manifesta superiorità tecnica (12-1) negli ottavi di finale; anche nei quarti il lottatore varesotto si è imposto senza problemi contro Alessio Ortenzi (Villanova) per superiorità tecnica (9-0). In semifinale Alessio ha risolto un incontro equilibrato con il torinese Gabriele Alessi grazie a una schienata decisiva. La finale ha visto Arancio opposto al romano Federico Raccagni delle Fiamme Oro, superato ai punti per 15-9.

Un percorso reso ancora più eccellente per come è stato costruito: Arancio (che si era accostato alla disciplina al Kokoro Dai diretto da Francsco Placenti) era infatti rimasto fermo per sette mesi a causa di alcuni problemi di salute. Ha ripreso ad allenarsi circa quattro mesi fa, un lasso di tempo che gli è bastato per risalire sul podio tricolore già calcato due volte tra gli under 17. E proprio il titolo della propria fascia di età (U17) è il prossimo obiettivo a cui punta il lottatore fagnanese: l’appuntamento è di nuovo a Ostia il prossimo 12 aprile.

I risultati ottenuti intanto hanno permesso ad Arancio di partecipare al collegiale che si sta tenendo a Roma, nella sede delle Fiamme Oro, in cui gli azzurri stanno preparando i prossimi campionati Europei Under 20 di greco-romana in programma a Caorle, in provincia di Venezia.