Qualità, immediatezza e flessibilità: il Centro Beccaria dalla parte degli over70 con la BCard

Da quasi 50 anni, il Centro Beccaria intercetta le esigenze di salute dei cittadini e le traduce in servizi.

L’invecchiamento della popolazione non è una novità: le statistiche raccontano che un cittadino su 4 è over 70, una percentuale leggermente inferiore nel territorio varesino dove gli ultra settantenni rappresentano il 20% della popolazione.

Con l’aumentare dell’età, la domanda di assistenza sale, le patologie si cronicizzano e il bisogno di cura cresce. Questa fetta di popolazione è indubbiamente la più fragile e va seguita con maggiore assiduità.

Questa fotografia è stata analizzata dal Centro Beccaria che ha individuato una strategia specifica: si chiama BCard. Si tratta di una tessera, gratuita, che dà diritto a una serie di agevolazioni nella fruizione delle prestazioni sanitarie. Ai pazienti offre diversi vantaggi, innanzitutto snellisce i tempi di attesa e garantisce prezzi calmierati.

Come funziona?

Si attiva in pochi minuti rivolgendosi alla reception del padiglione Centrale, è nominativa e, ricordiamolo, gratuita. Dà la possibilità di accedere a un listino dedicato per le prestazioni eseguite in regime privato come le analisi laboratorio, la diagnostica per immagini, le visite specialistiche e di medicina sportiva.

Come ulteriore agevolazione, l’importante novità legata alla possibilità di un pagamento rateale a tasso zero, attraverso una società finanziaria convenzionata. La tessera consente infine di utilizzare gratuitamente il parcheggio interno (durante le visite, le prenotazioni o il ritiro referti) e di consumare cibi e bevande al Caffè Beccaria a prezzi scontati.

Essere più vicino alle persone

Piccoli e grandi vantaggi che incarnano la missione del Beccaria: essere più vicino alle persone. La scelta strategica del Centro Beccaria va così incontro a una fetta di popolazione da seguire in modo più puntuale e tempestivo ma, come conseguenza, lavora per aumentare la salute dell’intero tessuto sociale, grazie alla maggior facilità di accesso a prevenzione e cure per una fascia di popolazione tradizionalmente fragile.

“La salute è un diritto fondamentale”

«Questa iniziativa – spiega Claudio Pucci, Amministratore Delegato del Centro Beccaria – è fondamentale perché rappresenta un modo concreto di essere parte attiva del nostro territorio. Varese è la nostra casa da quasi 50 anni, e il nostro obiettivo è sempre stato quello di supportare le persone con servizi di qualità e immediatezza nelle risposte. La salute è un diritto fondamentale e attraverso la BCard, vogliamo rendere i nostri servizi medici e le cure più accessibili. Non solo, ma questa card rappresenta anche un modo per stare vicino a chi si trova in una fase delicata della vita, offrendo assistenza e cura».

Lo slogan scelto per far conoscere questa opportunità è: BCard è il nostro modo di dire: “+ vicini a te”

Per ulteriori informazioni e per richiedere la card occorre rivolgersi all’accettazione del piano zero del Padiglione Centrale.