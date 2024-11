Rito esoterico in un casolare nel bosco la notte di halloween: varesini coinvolti nel blitz della polizia

Una vicenda che a secondo di come la si guardi può essere “curiosa” o inquietante e dai risvolti inaspettati ha visto il coinvolgimento di cittadini provenienti dalla provincia di Varese, identificati durante un’operazione delle forze dell’ordine in un casolare isolato a Cervere, in provincia di Cuneo.

Nella serata del 31 ottobre, la Polizia di Stato della Questura di Cuneo, con la Squadra Mobile, la Polizia Scientifica e l’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, è intervenuta in località Tetti Chiaramelli dopo aver ricevuto informazioni su un presunto rito esoterico organizzato in occasione della notte di Halloween.

Gli agenti hanno identificato 8 persone presenti nel casolare: 2 uomini e 6 donne, tra cui una cittadina statunitense. Oltre al residente locale che officiava il rito con un turbante sul capo, gli altri partecipanti erano giunti da Firenze, Torino e, appunto, Varese. Il culto pagano, che aveva attratto persone da diverse città, si svolgeva in un’area boschiva e isolata, all’interno di un’unica stanza allestita con materassi, tappeti, candele accese, oli profumati e sacchetti contenenti erbe naturali, pronte per essere utilizzate nella preparazione di pozioni rituali.

Il titolare del casolare, un trentenne italiano, ha consegnato spontaneamente agli agenti due barattoli contenenti hashish, per un totale di 15 grammi, dichiarando che la sostanza stupefacente era destinata a uso personale. Le forze dell’ordine hanno identificato tutti i presenti e proseguono con le indagini per chiarire ulteriormente la natura del raduno e verificare eventuali violazioni delle leggi vigenti.