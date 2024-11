Rovera chiude alla grande il suo Mondiale: trionfo nella “8 Ore” del Bahrain

Dopo oltre un anno, Alessio Rovera torna a vincere una gara valida per il Mondiale Endurance, il cosiddetto FIA WEC. Il pilota di Varese ha trionfato in classe LMGT3 nella “8 Ore del Bahrain”, ultima tappa del campionato iridato 2024 che Alessio ha disputato come pilota ufficiale Ferrari con una 296 di Maranello gestita dal team AF Corse.

Galleria fotografica Alessio Rovera vince con la Ferrari GT3 la “8 Ore del Bahrain” 4 di 7

Nelle gare precedenti il terzetto della vettura numero 55 aveva mostrato qualità e velocità senza però mai riuscire a salire sul podio. Questa volta, sul tracciato del Shakir, il bolide argentato del Cavallino Rampante è stato superlativo con Rovera che negli stint serali, disputati a fari accesi, ha completato una rimonta da urlo passando dal sesto al primo posto.

Eccellente anche la strategia di gara messa a punto da AF Corse: dopo il “lancio” affidato al francese François Heriau (buon terzo nelle qualifiche) è toccato all’angloamericano Simon Mann dare il via a una rimonta grazie alla perfetta gestione degli pneumatici, sottoposti a particolare degrado viste le temperature dell’asfalto in Bahrain.

«Abbiamo inseguito questa vittoria fin dall’inizio del Mondiale – commenta un Rovera raggiante – l’abbiamo meritata e siamo felicissimi. I ragazzi del team hanno svolto un lavoro magnifico all’ultimo pit-stop, è stato un momento decisivo per vincere la gara. La lotta con i rivali è stata durissima ma la Ferrari andava molto bene e credo che noi avessimo qualcosa in più all’inizio di ogni stint, mentre loro lo avessero sul finire. Una battaglia dura ma bella e corretta in cui mi sono divertito: è stata la conclusione ideale del nostro WEC».

Il successo nella tappa conclusiva (secondo consecutivo per la Ferrari che aveva vinto anche in Giappone con la #54 di Castellacci, Flohr, Rigon) ha permesso a Rovera e compagni di guadagnare ben tre posizioni in classifica e di concludere la stagione al terzo posto alle spalle delle due Porsche Manthey di Malykhin, Sturm, Bachler (campioni con la #92) e di Shahin, Schuring, Lietz (secondi con la #91).

Per Rovera è arrivato anche un ulteriore riconoscimento, il “Goodyear Wingfoot Award 2024” assegnato al pilota più veloce e consistente tra quelli impegnati in LMGT3. Ennesima conferma delle qualità del 29enne di Casbeno che – dopo aver vinto la ELMS in LMP2 Pro-Am – si appresta a concludere l’anno con la gara finale del GT World Challenge Europe nella “6 Ore di Jeddah” decisiva per il titolo.