Sciopero, Astuti: “Doveroso essere a fianco dei lavoratori. La manovra di Meloni è iniqua”

“Essere a fianco dei lavoratori oggi è doveroso, per dire no a una manovra che punisce chi lavora, che aumenta le tasse al ceto medio e che lascia morire la sanità pubblica. Stanno tagliando praticamente su tutto, perfino sull’automotive che continuano a dire di voler sostenere. E mentre tanto si parla di autonomia, a Roma sottraggono soldi alle Regioni e ai Comuni che a loro volta si troveranno costretti a tagliare i servizi. La destra sta portando l’Italia dalla parte sbagliata e per questo è giusto scendere in piazza.”

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti a margine della manifestazione dei lavoratori nel giorno dello sciopero indetto da CGIL e UIL contro la manovra del Governo Meloni.