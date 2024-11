Scontro sulla provinciale tra Lozza e Gazzada Schianno, sei persone coinvolte

Soccorritori al lavoro per un incidente stradale nella serata di domenica 17 novembre sulla provinciale 57 tra Lozza e Gazzada Schianno.

Per cause ancora in corso di accertamento più vetture si sono scontrate alle 19,50 sulla curva dopo la rotonda di Lozza. Nell’incidente sono state coinvolte sei persone: tre uomini di 44, 61 e 65 anni, due donne di 58 e 61 anni oltre ad una sesta persona di cui non sono stati resi noti i dati anagrafici.

Sul posto due ambulanze con il supporto dell’automedica, i Vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri.

Gravi ripercussioni sul traffico, bloccato per permettere l’intervento dei soccorritori. (immagine di repertorio)