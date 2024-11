Serata Jazz alle Carrozze HUB di Varese con il Fabio Delvò 4tet

Una serata di grande jazz con Fabio Delvò e il suo quartetto per un tributo allo swing e ai grandi classici della tradizione jazzistica.

Venerdì 15 novembre, alle 21:00, le Carrozze HUB di Varese, situate in Via Albani 91, ospiteranno una serata imperdibile per tutti gli amanti del jazz, con l’esibizione del Fabio Delvò 4tet. L’evento, patrocinato dagli Amici del Jazz Club Varese e dedicato alla memoria di Renato Bertossi, vedrà protagonista il sassofonista Fabio Delvò, accompagnato da un ensemble di talentuosi musicisti: Pippo Mortillaro alla chitarra, Marco Rizzini alla batteria e Daniele Cortese al basso fretless.

Fabio Delvò, sax contralto e soprano, è noto nel panorama jazzistico italiano e ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui la presenza nella classifica Top Jazz del 2012 e 2013 tra i migliori talenti jazz del paese. Con una formazione che include studi di improvvisazione con maestri come Joe Zawinul e un diploma in armonia funzionale dal Berklee College of Music di Boston, Delvò è un artista completo che propone un repertorio fedele alla tradizione swing e alle atmosfere dei grandi jazzisti.

Il quartetto eseguirà classici senza tempo, rendendo omaggio a leggende come John Coltrane, Charles Mingus, Charlie Parker, Sonny Rollins, Miles Davis e Wayne Shorter. Un’occasione per lasciarsi trasportare dalle suggestioni di un’epoca d’oro del jazz, attraverso l’esecuzione raffinata di artisti che ne sanno cogliere l’essenza.

Per chi desidera partecipare, è consigliata la prenotazione al numero 335 8208969. Una serata all’insegna della grande musica, perfetta per chi vuole immergersi nella magia del jazz dal vivo.